Это произошло после скандала вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 25 июля.
По мнению представителей Демократической партии, в беседе, расшифровка которой была обнародована ранее на этой неделе, Трамп пытался вынудить Киев инициировать расследование в отношении сына своего политического оппонента Джо Байдена. Сам Трамп отрицает, что оказывал давление на своего собеседника.
Волкер был упомянут в жалобе неизвестного информатора, с которой начался скандал. В тексте говорится, что Волкер и посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд встретились с Зеленским и другими украинскими политиками 26 июля.
В тексте жалобы говорится, что два дипломата предположительно давали советы украинскому руководству о том, как реагировать на требования Трампа к Зеленскому.
Кроме того, говорится в жалобе, Волкер и Сондленд обсуждали с адвокатом Трампа Руди Джулиани то, как минимизировать ущерб национальной безопасности США.
Курт Волкер был назначен на пост спецпредставителя по Украине в 2017 году. Он играл ключевую роль в попытках Вашингтона разрешить кризис на Украине, начавшийся с аннексии Крыма Россией и войны с пророссийскими сепаратистами на востоке страны.
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