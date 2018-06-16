По словам одного из собеседников издания, советники Трампа были против подобной встречи и решили не рассматривать слова главы государства в качестве приказа. "Они решили подождать, поднимет ли он этот вопрос снова", — сообщил источник, пожелавший остаться неназванным.

Таким образом, пожелание президента США начать подготовку к визиту Путина в Вашингтон оказалось всеми проигнорировано, отмечает газета.

При этом источник The Washington Post подтвердил, что встреча Трампа и Путина может состояться в июле в Европе, куда американский лидер прилетит для участия в саммите НАТО в Брюсселе.

На прошлой неделе стало известно, что президент РФ рассматривает возможность проведения встречи с американским коллегой в Вене и обсуждал с канцлером Австрии Себастьяном Курцем этот вопрос. Как писала газета The Wall Street Journal, российская сторона хотела бы провести потенциальный саммит на нейтральной территории.

Предполагается, что на такой встрече, если она состоится, Трамп и Путин могут обсудить Сирию, Украину и вопросы, касающиеся контроля над ядерными вооружениями. При этом планы организации встречи находятся пока на самой ранней стадии, возможные время и место не определены.

Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в четверг подтвердил ТАСС в Вашингтоне, что "австрийцы сообщили о своем желании устроить [на своей территории] встречу между президентом Трампом и президентом Путиным". Возможную встречу лидеров в Вене не исключил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.