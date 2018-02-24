Еще два истребителя пятого поколения Су-57 прибыли на российскую базу в Хмеймим. Теперь там находятся четыре самолета этой модели, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на публикацию Sputnik Arabic. Фото заходящих на посадку самолетов-невидимок также появились в соцсетях.
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В четверг СМИ сообщали о приземлении в Хмеймиме двух Су-57. В Минобороны тогда подтвердили, что это стало ответом на полет американских стелс-истребителей, и Су-57 будут проходить проверку "в реальных условиях". Число новейших истребителей на базе Хмеймим не уточнялось.

Фото заходящей на посадку дополнительной пары истребителей пятого поколения опубликовано в Twitter. Их сопровождают самолеты Су-30.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин в интервью National Interest предположил, что главная цель Су-57 в Сирии заключается в испытании радиолокационного оборудования в условиях, приближенных к боевым.

СМИ отмечали, что переброска на базу Хмеймим этих новейших самолетов вместе с "летающим радаром" А-50У может также быть реакцией Кремля в связи с начавшейся новой операцией армии президента Башара Асада против пригорода Дамаска Восточная Гута, который уже пять лет удерживается отрядами сирийской оппозиции.

Су-57 (заводской индекс Т-50) - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ "Сухой" в рамках проекта ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27 и создавался в качестве противовеса американским истребителям пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, уже несколько лет состоящим на вооружении ВВС США. Первый полет Т-50 совершил в начале 2010 года. Сейчас построено 10 опытных экземпляров, ВКС России должны получить первую серийную партию в 2019 году.

NEWSru.com
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