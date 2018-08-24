В Государственном департаменте подписали уведомление в федеральном регистре касательно введения новых санкций против России, однако опубликовано оно будет лишь 27 августа, сообщил собеседник агентства "РИА Новости" во внешнеполитическом ведомстве США. И уже после публикации санкции вступят в силу, передает РБК.
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В свою очередь собеседник агентства ТАСС сообщил, что 22 августа истек уведомительный период, установленный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием. Там также указали, что публикации решения о санкциях стоит ожидать 27 августа.

Санкции, о которых идет речь, предусматривают запрет США на поставки в Россию продукции двойного назначения, на экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также с электроникой, компонентами и технологиями для нефтегазовой отрасли. Поводом для введения ограничений на поставку этих товаров Госдеп назвал отравление Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Лондон возложил ответственность за этот инцидент на Москву, Россия неоднократно отвергала обвинения.

В Госдепе подчеркнули, что, если Россия в течение трех месяцев не представит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится на допуск международных инспекторов, тогда ее ожидает второй раунд санкций. Москва объявила, что введет зеркальные ограничения.

РБК
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