СМИ сообщили, что суд в Испании снял с каталонцев обвинение в "мятеже"

Девять каталонских политиков по-прежнему обвиняются в организации "беспорядков", что может грозить им длительными сроками заключения. Адвокаты протестуют против "слива" информации.
© Sipa / Scanpix

Испанский суд снял обвинение в мятеже против девятерых каталонских политиков, выступавших за отделение от Испании, сообщает в воскресенье, 13 октября, ряд испанских СМИ со ссылкой на судебные источники. Обвинение в организации "беспорядков" при этом сохранилось. Семь судей приняли решение единогласно.

Между тем, защита как минимум трех из девяти обвиняемых выступила с резкой критикой "предположительного слива" информации из судебного ведомства, вызывающего "абсолютное изумление". Официальное оглашение приговора ожидается лишь в начале следующей недели.

Статьи по теме:
Выборы в Испании: победили социалисты, ультраправые прошли в парламент
Экс-глава Каталонии Пучдемон будет баллотироваться в Европарламент  (1)

В случае, если подтвердится обнародованная информация об уже вынесенном приговоре за "беспорядки", что грозит "очень жестким наказанием со сроком заключения более 10 лет для некоторых обвиняемых", речь может идти о "явном нарушении тайны консультаций" в судебном процессе, подчеркивается в заявлении адвокатов.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в серии Twitter-сообщений раскритиковал информационные утечки, упрекая испанский суд в "нарушении всех прав" обвиняемых каталонских политиков.


Лидер движения за независимость Каталонии находится за пределами Испании, что позволило ему избежать уголовного преследования и задержания.

Процесс против каталонских политиков и сторонников полной независимости от Испании этого автономного региона начался в феврале 2019 года. Их обвиняют в незаконном проведении референдума об отделении Каталонии в октябре 2017 года. Обвинения выдвинуты против 12 человек, в отношении девяти из них фигурировал пункт об организации "мятежа", что грозило лишением свободы до 25 лет.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Предупреждение путешествующим в Барселону: во время праздников возможен теракт

Государственный департамент США в воскресенье...

В мире

Калифорния запретила производство и продажу изделий из меха (1)

В Немецком бюро по защите животных похвалили вводимый в...

СМИ сообщили, что суд в Испании снял с каталонцев обвинение в "мятеже"

Девять каталонских политиков по-прежнему обвиняются в...

В Шотландии обещали потребовать проведения повторного референдума о независимости до конца года (2)

Первый министр Шотландии, лидер Шотландской...

Киев возмущен встречей Эрдогана с крымскими депутатами (22)

Возмущение Украины вызвал опубликованный в соцсетях...

Эквадорский президент приказал армии занять улицы столицы

Президент Эквадора Ленин Морено вывел на столичные...

TOP новостей

Mindaugas Statulevičius Asociatyvi nuotr.

Эксперт видит хитрый ход правительства: число людей, платящих налог на недвижимость, в будущем обязательно увеличится (18)

Миндаугас Статулявичюс, директор Литовской ассоциации...

Martynas Butkevičius Pienas

Знаменитый молочник продал коров: надо признать, что мы проиграли полякам (43)

"В течение последних 10 лет я готовил молодежь себе на...

Шатили Внутренняя Хевсурети Аргунское ущелье Водохранилище Джинвали Шатили Крепость Муцо

Крепости Грузии: в горы за покоем и ... адреналином (45)

Высокогорные крепости Шатили и Муцо в Хевсурети –...

Придумано новое наказание для тех, кто мусорит: денежных штрафов недостаточно (22)

Член Сейма Миколас Маяускас предложил наказать...

Банк SEB ошибочно списал деньги нескольким сотням клиентов (2)

В воскресенье банк SEB ошибочно списал деньги нескольким...