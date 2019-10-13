СМИ сообщили, что суд в Испании снял с каталонцев обвинение в "мятеже"

Испанский суд снял обвинение в мятеже против девятерых каталонских политиков, выступавших за отделение от Испании, сообщает в воскресенье, 13 октября, ряд испанских СМИ со ссылкой на судебные источники. Обвинение в организации "беспорядков" при этом сохранилось. Семь судей приняли решение единогласно.

Между тем, защита как минимум трех из девяти обвиняемых выступила с резкой критикой "предположительного слива" информации из судебного ведомства, вызывающего "абсолютное изумление". Официальное оглашение приговора ожидается лишь в начале следующей недели.

В случае, если подтвердится обнародованная информация об уже вынесенном приговоре за "беспорядки", что грозит "очень жестким наказанием со сроком заключения более 10 лет для некоторых обвиняемых", речь может идти о "явном нарушении тайны консультаций" в судебном процессе, подчеркивается в заявлении адвокатов.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в серии Twitter-сообщений раскритиковал информационные утечки, упрекая испанский суд в "нарушении всех прав" обвиняемых каталонских политиков.

En una democràcia plena, la justícia és independent i honora les seves obligacions amb l'ordre internacional. Res d'això ha passat en el judici als nostres líders. I a poques hores de la sentència es vulneren tots els seus drets amb les filtracions autoritzades del seu contingut. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 12, 2019





Лидер движения за независимость Каталонии находится за пределами Испании, что позволило ему избежать уголовного преследования и задержания.

Процесс против каталонских политиков и сторонников полной независимости от Испании этого автономного региона начался в феврале 2019 года. Их обвиняют в незаконном проведении референдума об отделении Каталонии в октябре 2017 года. Обвинения выдвинуты против 12 человек, в отношении девяти из них фигурировал пункт об организации "мятежа", что грозило лишением свободы до 25 лет.