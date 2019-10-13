СМИ сообщили, что суд в Испании снял с каталонцев обвинение в "мятеже"

Испанский суд снял обвинение в мятеже против девятерых каталонских политиков, выступавших за отделение от Испании, сообщает в воскресенье, 13 октября, ряд испанских СМИ со ссылкой на судебные источники. Обвинение в организации "беспорядков" при этом сохранилось. Семь судей приняли решение единогласно.
Между тем, защита как минимум трех из девяти обвиняемых выступила с резкой критикой "предположительного слива" информации из судебного ведомства, вызывающего "абсолютное изумление". Официальное оглашение приговора ожидается лишь в начале следующей недели.
В случае, если подтвердится обнародованная информация об уже вынесенном приговоре за "беспорядки", что грозит "очень жестким наказанием со сроком заключения более 10 лет для некоторых обвиняемых", речь может идти о "явном нарушении тайны консультаций" в судебном процессе, подчеркивается в заявлении адвокатов.
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в серии Twitter-сообщений раскритиковал информационные утечки, упрекая испанский суд в "нарушении всех прав" обвиняемых каталонских политиков.
En una democràcia plena, la justícia és independent i honora les seves obligacions amb l'ordre internacional. Res d'això ha passat en el judici als nostres líders. I a poques hores de la sentència es vulneren tots els seus drets amb les filtracions autoritzades del seu contingut.— Carles Puigdemont (@KRLS) October 12, 2019
Лидер движения за независимость Каталонии находится за пределами Испании, что позволило ему избежать уголовного преследования и задержания.
Процесс против каталонских политиков и сторонников полной независимости от Испании этого автономного региона начался в феврале 2019 года. Их обвиняют в незаконном проведении референдума об отделении Каталонии в октябре 2017 года. Обвинения выдвинуты против 12 человек, в отношении девяти из них фигурировал пункт об организации "мятежа", что грозило лишением свободы до 25 лет.
Калифорния запретила производство и продажу изделий из меха
В Немецком бюро по защите животных похвалили вводимый в...
СМИ сообщили, что суд в Испании снял с каталонцев обвинение в "мятеже"
Девять каталонских политиков по-прежнему обвиняются в...
В Шотландии обещали потребовать проведения повторного референдума о независимости до конца года (2)
Первый министр Шотландии, лидер Шотландской...
Киев возмущен встречей Эрдогана с крымскими депутатами (18)
Возмущение Украины вызвал опубликованный в соцсетях...
Эквадорский президент приказал армии занять улицы столицы
Президент Эквадора Ленин Морено вывел на столичные...
TOP новостей
Эксперт видит хитрый ход правительства: число людей, платящих налог на недвижимость, в будущем обязательно увеличится
Миндаугас Статулявичюс, директор Литовской ассоциации...
Знаменитый молочник продал коров: надо признать, что мы проиграли полякам (21)
"В течение последних 10 лет я готовил молодежь себе на...
Крепости Грузии: в горы за покоем и ... адреналином (31)
Высокогорные крепости Шатили и Муцо в Хевсурети –...
Придумано новое наказание для тех, кто мусорит: денежных штрафов недостаточно (18)
Член Сейма Миколас Маяускас предложил наказать...
Банк SEB ошибочно списал деньги нескольким сотням клиентов
В воскресенье банк SEB ошибочно списал деньги нескольким...