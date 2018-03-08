Так, неназванные собеседники The Guardian рассказали, что, по версии следствия, в отношении россиянина и его родственницы было применено отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

Источники газеты ссылаются на результаты медицинских и химических исследований. Кроме того, на использование нервно-паралитического вещества указывают последствия для жертв предполагаемого отравления.

Собеседники издания не стали называть конкретный яд. Наиболее известными из группы отравляющих веществ нервно-паралитического действия являются VX и зарин, отмечает The Guardian.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия остаются в критическом состоянии после того, как 4 марта их обнаружили без сознания на скамейке возле торгового центра Солсбери.

Скрипаль был осужден в Москве за госизмену в 2006 году, по обвинению в шпионаже на британские спецслужбы. В 2010 году его помиловал президент Дмитрий Медведев вместе с еще тремя россиянами, осужденными за измену, — Игорем Сутягиным, Александром Запорожским и Геннадием Василенко. Их обменяли на задержанных в США российских агентов. С того же 2010 года Скрипаль проживает в Великобритании.