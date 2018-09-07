Как заявил изданию бывший высокопоставленный сотрудник испанской полиции, пожелавший остаться анонимным, Скрипаль помогал спецслужбам страны бороться с российскими криминальными авторитетами, которые были активны на территории Испании.

По словам источников, вместо того, чтобы после отставки вести изолированную жизнь в Британии, Скрипаль продолжал устраивать брифинги для агентов в Чехии и Эстонии. Теперь выясняется, что свою деятельность по обмену опытом он вел и в Испании, сообщает Newsru.com.

Как заявил испанский журналист Фернандо Руэда, после переезда в Великобританию в связи с обменом лиц, арестованными по обвинению в шпионаже, Скрипаль продолжал приезжать в Испанию. Имеются достоверные сведения о том, что экс-полковник ГРУ в последние годы несколько раз встречался в Испании с сотрудниками разведки. Содержание и точное время этих встреч засекречено.

Бывший высокопоставленный сотрудник полиции Испании сообщил, что Скрипаль предоставлял властям этой страны информацию о российской организованной преступности. Скрипаль был завербован в середине 1990-х годов в Испании британскими разведслужбами, когда по заданию ГРУ работал в Мадриде под видом военного атташе в посольстве России, отмечается в статье.

Власти Испании неоднократно сообщали об облавах на русскую мафию. СМИ писали, что влияние российской организованной преступности настолько сильно в этой стране, что при желании русские мафиози могут даже изменить состав правительства страны, проведя в кабинет министра связанных с ними людей.

Как сообщил NYT экс-сотрудник испанской полиции, сначала власти не знали, как эффективно бороться с русской мафией. По его словам, Скрипаль и экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, скончавшийся в Лондоне в 2006 году в результате отравления полонием-210, дали много ценных советов по этому поводу.

О том, что Скрипаль, живя в Великобритании продолжал сотрудничать с западными спецслужбами, предоставляя им различные сведения, еще в марте, сразу после отравления в Солсбери, писала газета Financial Times. Но тогда не назывались разведки конкретных стран, кроме британской. Хотя ценность Скрипаля как оперативного источника после разоблачения на родине быстро сошла на нет, он обсуждал с "дружественными" агентствами возможности и методы работы российской разведки.

В новой публикации NYT сообщается, что в 2012 году Скрипаль ездил в Прагу, где встречался с сотрудниками разведки Чехии. В 2016 году он побывал в Таллине, где пообщался с сотрудниками эстонских разведслужб. В обоих случаях поездки проходили с одобрения британской службы внешней разведки MI-6.О том, что Скрипаль встречался с чешскими спецслужбами и посещал Эстонию, американская газета писала еще в мае.

По данным собеседников газеты, на встречах в Праге и Таллине Скрипаль рассказал о методах работы российской разведки и, возможно, раскрыл информацию, на основе которой были выдворены сотрудники, работавшие под прикрытием. Европейский источник признал, что сотрудничество со Скрипалем помогло дипломатической работе.

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и в 2006-м приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

Сейчас местонахождение Сергея Скрипаля неизвестно.