По данным "Коммерсанта", ссылающегося информацию из двух неназванных военно-дипломатических источников, инцидент произошел 31 декабря. Об этом же, со ссылкой на свой источник, близкий к министерству обороны России, сообщила газета "Ведомости".
По данным "Коммерсанта", в результате нападения боевиков неназванной группировки на российской базе были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. По неофициальным данным, могли пострадать более 10 военнослужащих, пишет газета.
Министерство обороны России официально не сообщало о таком инциденте и не комментировало появившиеся в СМИ публикации.
Российское военное ведомство сообщало лишь, что 31 декабря в Сирии разбился российский Ми-24 - пилотировавшие его двое летчиков погибли. Катастрофу военные объяснили техническими неполадками. При этом об инциденте стало официально известно только 3 января.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что у российской группировки в Сирии надежная противовоздушная оборона (ПВО). "Не было допущено ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме", - сказал тогда глава военного ведомства.
Шойгу также говорил, что комплекс "Панцирь-С1" перехватил и уничтожил "16 беспилотных летательных аппаратов, 53 снаряда реактивных систем залпового огня". Где и когда произошли обстрелы, не уточнялось.
Президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии 11 декабря во время посещения российской авиабазы Хмеймим. За несколько дней до этого Шойгу доложил ему о "полном разгроме" так называемого "Исламского государства" на территории Сирии.
Тогда же было объявлено, что и авиабаза, и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус продолжат функционировать. В следующие дни российские информационные агентства сообщали о возвращении российских боевых самолетов на базовые аэродромы, а также о прибытии военнослужащих в свои части.
Сергей Шойгу заявлял на коллегии минобороны, что из Сирии вернулись 42 самолета, в том числе шесть ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22, и четыре вертолета (данные об авиации, задействованной в операции, официально также не разглашались).
Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. По данным минобороны России, за это время там погибли 39 российских военных.
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