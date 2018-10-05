Тогда агентство Интерфакс со ссылкой на анонимный источник сообщало о смерти Потеева, однако официального подтверждения этой информации не было.

По данным Урбана, в США уверены, что сообщение о смерти Потеева было размещено в надежде выявить его местонахождение; российская разведка рассчитывала проследить каналы общения друзей и семьи Потеева в надежде, что они выдадут какие-то подсказки. Эта информация подтверждается в расследовании издания Buzzfeed, в котором журналисты раскрывают еще несколько любопытных деталей.

По данным издания, Потеев живет во Флориде и с 2016 года стал оставлять следы: получил штраф за нарушение ПДД, зарегистрировался для голосования на выборах, проголосовал на них и получил разрешение на ловлю рыбы — везде он указывал свои реальные личные данные.

Журналисты Buzzfeed утверждают, что узнали о том, что Потеев жив, еще в 2017 году. Но в ЦРУ, куда они обратились за комментарием, попросили не публиковать информацию, чтобы не поставить под угрозу жизнь перебежчика. "Это редкий момент […], когда разведка США решила поддержать версию российской пропаганды", — пишет американское издание. Buzzfeed прислушался к совету ЦРУ.

Бывший полковник Службы внешней разведки России Александр Потеев считается ответственным за один из самых громких провалов российской разведки. Именно он передал США информацию о группе российских "спящих агентов".

Десять российских разведчиков-нелегалов, в том числе ставшая затем известной телеведущей Анна Чапман, были арестованы американскими спецслужбами 27 июня 2010 года. Еще одного человека задержали на Кипре, но затем ему все же удалось скрыться.

В июле 2010 года задержанных разведчиков обменяли на четверых россиян, осужденных на родине за шпионаж. Это были ученый Игорь Сутягин и бывшие сотрудники спецслужб Сергей Скрипаль, Александр Запорожский и Геннадий Василенко. Сам Потеев в разгар скандала с разоблачением агентов по поддельному паспорту уехал в США через Беларусь и Украину.

Расследованием истории Потеева Buzzfeed занялся в марте 2017 года. Журналисты искали его имя и фамилию в базе данных публичных архивов. Первым упоминанием были адреса домов в Массачусетсе, Аризоне и Вирджинии в октябре 2010 года, спустя несколько месяцев после шпионского скандала. Buzzfeed предполагает, что перебежчик снимал там жилье.

Затем на несколько лет след Потеева был потерян, но уже в январе 2016 года он получил штраф за нарушение правил дорожного движения. Затем вышла статья Интерфакса о том, что Потеев якобы мертв. Российские разведслужбы официально не комментировали эти сообщения СМИ.

Уже в августе 2016 года он зарегистрировался во Флориде для голосования на выборах как республиканец, в октябре получил разрешение на рыболовство, а в ноябре — проголосовал на выборах. Buzzfeed не сообщает, за кого.

Потеев указал в документах 7 марта 1952 года датой своего рождения, эти же данные фигурировали в СМИ во время шпионского скандала. Кроме того, он указал своим вторым именем "Ник", что журналисты Buzzfeed сочли американизированным вариантом отчества "Николаевич". Среди личных данных, которые оставил Потеев, журналисты обнаружили его телефон, электронный и два домашних адреса. Попытки связаться с ним не увенчались успехом.

Один консьерж отказался провести журналистов в квартиру, сказав, что "Алекс" сам спускается вниз, если кого-то ждет. Другой консьерж в этом же доме провел журналистов, но дверь открыла пожилая женщина, которая прервала разговор, как только узнала, что перед ней представитель СМИ. В квартире по второму адресу родственик Потеева согласился передать ему телефон журналиста и повесил трубку.

Buzzfeed отмечает, что оставлять столько следов — поразительно для такого ценного двойного агента, учитывая риски его безопасности. Источники издания в американской разведке сообщили, что это был его выбор. Buzzfeed также напоминает, что в прошлом месяце New York Times сообщила о предотвращенной попытке покушения на российского перебежчика во Флориде.

По информации NYT, агенты ФБР были подняты по тревоге, когда предполагаемый убийца прибыл из России и приблизился к дому неназванного перебежчика, а также к месту жительства его родственников в другом городе. Источники Buzzfeed подтвердили, что мишенью был именно Потеев.

В России в 2011 году Потеева признали виновным в государственной измене и дезертирстве — и заочно приговорили к 25 годам заключения. После высылки разоблачнных агентов из США Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра России, заявил, что их задержание стало "результатом предательства, а предатели всегда плохо кончают".