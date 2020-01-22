Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман послал по WhatsApp главе американской компании Amazon Джеффу Безосу вредоносный видеофайл, при помощи которого телефон Безоса был взломан. Об этом в ночь на среду, 22 января, сообщает издание The Guardian, ссылаясь на источники, знакомые с результатами криминалистической экспертизы телефона Безоса. Джефф Безос периодически занимает первую строчку в рейтинге Forbes богатейших людей мира.

Телефон главы Amazon был взломан в мае 2018 года. Через несколько часов после взлома с него было скачано огромное количество информации. Впоследствии, через несколько месяцев, часть этой информации, в частности, смс-сообщения Безоса и его фотографии с любовницей, были опубликованы в американском таблоиде National Enquirer.

The Guardian предполагает, что материалы могли попасть в таблоид в качестве мести, после того как принадлежащая Безосу газета The Washington Post активно освещала убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В организации этого убийства многие официальные лица, включая представителей ООН, подозревают Мухаммеда бен Сальмана.

Зверское убийство

Джамаль Хашогги был зверски убит бойцами спецгруппы из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. По-прежнему неизвестно, кто отдал приказ совершить это преступление. Мухаммед бен Сальман взял на себя ответственность за случившееся, однако отрицает, что он приказал убить журналиста.

В декабре 2019 года суд в Саудовской Аравии приговорил пять человек к смертной казни по делу об убийстве Хашогги. Еще трое приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы по обвинению в попытке замести следы преступления.