Ссылаясь на трех неназванных американских чиновников и еще двух человек, ознакомленных с ходом расследования, телекомпания сообщила, что подозрения в причастности России к предполагаемым атакам подкрепляются сообщениями, перехваченными радиоэлектронной разведкой в ходе расследования с участием ФБР, ЦРУ и других американских агентств.

Чиновники отказались рассуждать о характере имеющихся разведданных, сообщила NBC News.

Однако полученных доказательств недостаточно, чтобы США могли официально обвинить Москву в инцидентах, которые начались в 2016 году и продолжились в 2018 году, что привело к серьезному разладу в отношениях между США и Кубой, говорится в сообщении телекомпании.

По данным NBC News, которая ссылается на представителей администрации Дональда Трампа, сотрудников Конгресса и других людей, знакомых с расследованием, американские военные с прошлого года пытаются реконструировать оружие, которое использовалось, чтобы нанести вред дипломатам. В рамках этих усилий американские власти обратились к программе исследований направленной энергии, которые проводятся на базе ВВС США Кертленд в Нью-Мексико. Там военные используют гигантские лазеры и современные лаборатории для проведения испытаний мощных электромагнитных вооружений, включая микроволновое.

Хотя США предполагают, что американские правительственные служащие подверглись воздействию передового микроволнового или другого электромагнитного оружия, они также изучают возможность применения одной или нескольких дополнительных технологий, возможно, в сочетании с микроволнами, сообщает телекомпания.

США утверждают, что 26 правительственных служащих получили травмы в результате необъяснимых атак в их домах и отелях в Гаване, начиная с конца 2016 года. Речь идет о повреждениях головного мозга, потере слуха, когнитивных расстройствах, проблемах с сохранением равновесия и зрением.

Поскольку пострадавшие говорили о странных звуках, которые они слышали, следователи изначально подозревали применение акустического оружия, но позднее ФБР установило, что звуковые волны, сами по себе, не могли привести к таким повреждениям, сообщает NBC News.

Между тем руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт призвала журналистов проявлять осторожность в их репортажах на данную тему.

По ее словам, Вашингтон "продолжает расследование причин» резкого ухудшения здоровья сотрудников американского посольства на Кубе и «на данный момент нам неизвестны ни причина, ни лицо или группа лиц, на которых, предположительно, лежит ответственность".

"Мы заметили сегодня шквал сообщений, в которых обвиняются российские власти на основе высказываний какого-то неназванного представителя американского правительства. Я хотела бы предостеречь всех вас с целью проявлять крайнюю осторожность по отношению к такого рода заявлениям "должностных лиц", – сказала представитель Госдепартамета. – Мы никому не приписывали никакой вины, и мы продолжаем расследование".