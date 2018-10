Россия перебросила в восточную часть Ливии несколько "десятков" военнослужащих спецназа и офицеров Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), сообщила британская The Sun со ссылкой на неназванные источники на Даунинг-стрит. По данным газеты, российские специалисты занимаются подготовкой кадров армии маршала Халифы Хафтара, которому Москва также поставляет тяжелое вооружение. В Ливии Россия уже создала две военные базы на северо-восточном побережье страны, в городах Тобрук и Бенгази. Оба объекта были развернуты под прикрытием частной военной компании (ЧВК) Вагнера, утверждает The Sun.

Присутствие российских военных в Ливии РБК подтвердил источник, близкий к Минобороны РФ. Российский контингент в этой стране представлен в том числе элитными десантными подразделениями, переправленными в восточную область из частей в Подмосковье, указал он, добавив, что переброска началась в последние месяцы.

Близкий к ливийским властям источник подтвердил РБК военную активность России в регионе. Источники РБК указали, что союзником России в Ливии выступает национальная армия во главе с Хафтаром.

Опубликованные в британской газете The Sun факты не соответствуют действительности, заявил РБК глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов. "Не в первый раз встречаемся с ситуацией, когда факт взаимодействия России с одним из акторов в Ливии пытаются представить как политику поддержки одной стороны. Информация о том, что Россия поддерживает одну из сторон конфликта, не соответствует действительности", — заверил РБК Деньгов. "На сегодняшний день руководством нашей страны сформирована государственная политика в отношении Ливии, существуют конкретные задачи, связанные с восстановлением экономических связей между Россией и Ливией, руководством страны поставлена задача взаимодействовать со всеми сторонами ливийского конфликта. Кроме того, Россия взаимодействует с ключевыми международными акторами, заинтересованными в урегулировании конфликта, — с Италией, Францией, а также странами региона", — напомнил он.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии так и не появился единый центр управления страной. На западе власть находится в руках президентского совета и правительства национального согласия (ПНС) в Триполи во главе с премьером Фаизом Сараджем. ПНС было сформировано весной 2016 года на основе Схиратского соглашения при поддержке Совета Безопасности ООН.

Восток и частично юг страны контролирует избранная в 2014 году палата представителей Ливии, известная как "правительство в Тобруке". Его поддерживает национальная армия Ливии во главе с маршалом Халифой Хафтаром. В феврале он обращался к России за военной помощью.

Кроме того, в Ливии действует множество народных (региональных) ополчений. Юго-запад страны и некоторые населенные пункты на юге контролируются национальными меньшинствами, в частности туарегами, тубу и зувайа.

"Неужели британские СМИ надеются, что Россия придет и исправит ту неразбериху, которая создавалась в Ливии западной коалицией на протяжении семи лет?" — отреагировало на публикацию The Sun посольство России в Великобритании в Twitter.

РБК направил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать сведения о военной активности России в Ливии, а также в британский МИД и официальному представителю российского МИДа.

Сейчас действует эмбарго ООН на поставку вооружений и размещение в Ливии военного контингента, напомнил РБК руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов. "Россия оказывала военную помощь Сирии по приглашению официальных властей, однако в Ливии официальным является правительство в Триполи, его признала в том числе Москва", — напоминает эксперт. Сообщения об отправке российского военного контингента в североафриканскую страну, по его словам, не соответствует действительности. В Ливии присутствуют итальянские и французские ЧВК, которые охраняют объекты частного бизнеса, а также наемники из африканских стран, в частности Судана, говорит Кузнецов.

Какие цели Россия преследует в Ливии

По данным The Sun, об активности России в Ливии была оповещена премьер-министр Тереза Мэй. Если Москва получит контроль над северным побережьем страны, то сможет контролировать интенсивность миграционных потоков из Африки в Европу, сказал изданию британский чиновник. "Факт заключается в том, что мы крайне уязвимы к потокам миграции и колебаниям на рынке нефти, которые зависят от ситуации в Ливии", — ​предупредил источник британской газеты. И подчеркнул: поддерживая Хафтара, президент России Владимир Путин хочет сделать из североафриканской страны "новую Сирию".

Глава комитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат назвал деятельность Москвы "тревожной", но ожидаемой. "Они [россияне], без сомнения, попытаются использовать контроль над миграционными маршрутами в Африке [в своих политических целях]", — сказал парламентарий, которого цитирует The Sun. Вечером 8 октября ряд влиятельных депутатов призвали Мэй принять срочные меры для "противодействия российской угрозе" в Ливии, пишет The Sun. "Мы не можем это игнорировать", — прокомментировал публикацию The Sun британский депутат и зампредседателя правящей Консервативной партии Джеймс Клеверли (цитата по его аккаунту в Twitter).

Российские политики сочли эти опасения ошибочными. По словам председателя международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, ответственность за неблагоприятную ситуацию в Ливии несет Великобритания и ее союзники по НАТО. Приписываемые России мотивы он назвал на свой странице в Facebook "бредовыми".

Российское присутствие в Ливии связано с нефтегазовыми интересами, сказал собеседник РБК, близкий к Минобороны.

В Ливии Россия преследует прежде всего не политические цели, а экономические, считает независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фроловский. "Не думаю, что на сегодня Москва стала бы размещать военных на территории Ливии из-за желания взять под контроль миграционные потоки, чтобы оказывать политическое давление на Запад", — отметил он в разговоре с РБК. И подчеркнул, что российские экономические интересы в североафриканской стране гораздо более очевидны. "Речь идет о разработке нефтяных месторождений и интересах российских госкорпораций в стране, а также о строительстве железной дороги", — уточнил эксперт. Если новости о российском военном присутствии в Ливии соответствуют действительности, то, скорее всего, решение о нем принималось с расчетом на стабилизацию восточной части страны, чтобы обеспечить безопасность для коммерческой активности, добавил аналитик.

Мирные переговоры

В июле 2017 года в Париже Халифа Хафтар и лидеры противоборствующих в Ливии сторон согласовали "дорожную карту" мирного урегулирования. Хафтар и Сарадж договорились о введении режима прекращения огня и обещали "как можно скорее" провести в стране выборы. Пока реализовать "дорожную карту" парижской встречи не удалось.

8 октября глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези рассказал о намерениях итальянских властей провести 12 ноября в Палермо конференцию по ливийскому урегулированию. В ней должно быть задействовано максимальное число участников, заинтересованных в реализации мирного процесса, на конференцию приглашен российский президент Владимир Путин, сказал итальянский министр.