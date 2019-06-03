Россия отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы, сообщает в субботу, 2 июня, газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в российском министерстве обороны. По данным издания, Москва в данный момент оценивает политическую и экономическую устойчивость президента Венесуэлы Николаса Мадуро, подвергающегося давлению США и оппозиции внутри страны.
Собеседники газеты объяснили отзыв россиян отсутствием новых контрактов и высказали предположение, что режим Мадуро не сможет расплатиться по предыдущим поставкам из-за сложной экономической ситуации. Отозвав советников, Москва еще больше осложнила положение Мадуро, отмечает WSJ.
Российская госкорпорация "Ростех", занимавшаяся обучением и консультированием армии Венесуэлы, в том числе по закупкам вооружения, согласно информации The Wall Street Journal, сократила численность своего штата в стране до нескольких десятков человек, в то время как несколько лет назад, на пике сотрудничества, в Венесуэле находилось до тысячи сотрудников "Ростеха".
В мае Соединенные Штаты фактически обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу. Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Майкл Помпео в эфире радиошоу комментатора Бена Шапиро на новостном сайте The Daily Wire. "Кубинцы вторглись (в Венесуэлу. - Ред.) некоторое время назад, русские теперь последовали этому примеру", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.
По его оценкам, численность кубинцев в аппарате безопасности главы страны Николаса Мадуро "исчисляется тысячами". Именно кубинские военнослужащие охраняют Мадуро "в его укрытии", убежден Помпео. Он также полагает, что счет россиян в венесуэльских структурах безопасности "идет на сотни, если не больше".
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