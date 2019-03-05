

Речь идет о двух сотнях квартир в Праге, которые принадлежат Чехии, но находятся под управлением посольства РФ по договоренностям, заключенным еще ЧССР до Бархатной революции 1989 года, приведщей к свержению коммунистического режима. Дома расположены на улицах Овенецка, Волкерова и Швайгерова.

При этом платят за аренду квартир обладатели российских паспортов, и наличными деньгами, отмечает издание. Договор аренды с посольством РФ они не заключали. Распоряжается "дипломатической" жилплощадью в четырех многоэтажных домах ФГУП "Госзагрансобственность".

Согласно договору, посольство РФ может использовать две сотни квартир по своему усмотрению, однако изначально они были предназначены для проживания дипломатов. Поэтому, как считают эксперты, своими действиями Россия нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Отметим, в феврале 2018 года вокруг российского представительства в Аргентине разразился скандал: правоохранительные органы двух стран сообщили о раскрытии схемы поставок кокаина через территорию посольства РФ в Буэнос-Айресе, отметив, что расследование дела длилось более года. Сообщалось, что наркотики были спрятаны на территории школы при посольстве, их обнаружил завхоз российской дипмиссии.

Были арестованы шесть человек: полицейский из Буэнос-Айреса Иван Близнюк и механик Александр Чикало - в Аргентине, бизнесмен Андрей Ковальчук, которого считают организатором поставки кокаина, - в Германии, Али Абянов, бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов - в России. В августе 2018 года правоохранительные органы Аргентины сожгли изъятый кокаин в крематории на кладбище.

В 2004 году разгорелся скандал, связанный с квартирами, принадлежащими торговому представительству в Финляндии. Финская полиция выяснила, что в квартирах сдаваемых торгпредством, организована сеть борделей. Торгпред РФ в Финляндии Валерий Шлямин тогда пояснил, что ведомство действительно сдает в аренду квартиры и делает это на абсолютно законных основаниях, однако, разумеется, никакой арендодатель не может систематически следить за личной жизнью арендаторов.