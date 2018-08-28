Россия готовится к провокациям в Сирии

Срежиссированный провал пенсионного референдума?

Беспилотникам закроют небо

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"Коммерсант": в боевой готовности

Газета "Коммерсант" пишет, что коалиция во главе с США готовится нанести удар по Сирии. Российские военные утверждают, что американцы готовятся к операции против сирийских правительственных сил и что она начнется после того, как будет проведена инсценировка применения ими химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб, которую газета называет точкой невозврата: если Дамаск вернет этот район под свой контроль, то вне его власти останутся только районы на Восточном берегу Евфрата, которые удерживают Силы демократической Сирии при поддержке США.

В подтверждение этого газета пишет, что в Средиземное море вошел американский эсминец с крылатыми ракетами на борту, радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

Опасения минобороны, что сообщения о химатаке могут стать поводом для нового удара США, Великобритании и Франции по государственным и экономическим объектам Сирии, не беспочвенны, считает "Коммерсант": ведь именно по такому сценарию, пишет газета, развивались события в апреле 2018 года после того, как якобы имевшая место химатака в Восточной Гуте привела к массированному ракетному обстрелу Сирии силами коалиции.

По словам источника "Коммерсанта" в органах военного управления, информация о готовящейся атаке была подтверждена по нескольким разведывательным каналам. В ответ на действия США, пишет издание, Россия также усиливает свою эскадру в Средиземном море.

В то же время газета отмечает, что британская военная компания Olive Group, равно как и "Белые каски", опровергла обвинения российских военных. А глава "касок" Раед Салех призвал мировое сообщество защитить население Идлиба от возможного применения химоружия "сирийским режимом". "Белые каски" уверены, что Россия и режим готовят операцию в Идлибе, и им нужен предлог, чтобы нанести удар. Подобного мнения придерживаются и другие представители сирийской оппозиции.

"Так или иначе, — пишет газета, — обе стороны обвиняют друг друга в готовящихся провокациях".

"США, Великобритания и Франция уже не могут изменить то, что Асад вернул под свой контроль большую территорию Сирии, но они не хотят смириться с тем, что он останется у власти. У них нет политических рычагов влияния на ситуацию, но они могут дискредитировать сирийский режим. Обвинение в применении химоружия — безотказный инструмент", — прокомментировал "Коммерсанту" редактор российской версии Al-Monitor Максим Сучков.

"Ведомости" и "Коммерсант": договориться никто не может

КПРФ направила в Центризбирком официальный запрос о возможности и процедуре объединения в одну инициативную группу референдума региональных подгрупп, зарегистрировавших схожие по смыслу вопросы о повышении пенсионного возраста, рассказывает со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Юрия Афонина газета "Ведомости".

По его словам, политическое решение об объединении пока не принято, но такую перспективу в партии не исключают, так как уже в десятке регионов КПРФ получила отказы в регистрации инициативных подгрупп. Во всех случаях выяснялось, что до коммунистов занести в избирком документы успела одна из конкурирующих групп: как правило, обнаруживались они уже после подачи КПРФ уведомления о проведении собрания подгруппы, но всегда оказывались первыми — даже если, как в Воронеже, собрание им приходилось проводить в 6:45 утра.

"Мы анализируем состав этих групп, в большинстве случаев в них вошли члены "Единой России" или ОНФ, вряд ли они захотят объединиться", — рассуждает депутат. А по данным "Открытой России", которая ведет мониторинг регистрации подгрупп, примерно в 30 регионах, где КПРФ выступала с такой инициативой, появлялись спойлерские группы, регистрация которых лишала коммунистов права зарегистрироваться в данном регионе.

Их учредителями становятся директора школ, работники ЖКХ или, как в Липецке, сотрудники созданного местной администрацией Центра патриотического воспитания и сельский депутат-единоросс. Все это говорит о том, что власть ставит задачу перехватить инициативу референдума, при этом используются те же технологии, что и на выборах, и даже люди практически те же, говорит координатор "Открытой России", депутат Липецкой облдумы Олег Хомутников

Эксперт по выборам Аркадий Любарев говорит, что действующее законодательство не дает однозначного ответа на вопрос о возможности объединения подгрупп, утвердивших разные формулировки вопроса, выносимого на референдум. Но, наверное, все эти многочисленные группы создавались как раз в расчете на то, что ответ будет "нельзя", полагает он.

Газета "Коммерсант" в статье на эту же тему приводит слова главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, которая говорит, что теперь стать единственным организатором референдума не сможет ни одна инициативная группа, но возможности объединиться у них есть. Для этого потребуется перерегистрация под общий вопрос.

"Шанс договориться есть, но небольшой", — заявил "Коммерсанту" президент фонда "Минченко Консалтинг" Евгений Минченко. По его мнению, "КПРФ облажалась, и рулить ситуацией будут малоизвестные группы". А значит, "все будут тянуть одеяло на себя, и в итоге, когда они подойдут к вопросу о проведении референдума, вопрос о пенсионном возрасте будет в Думе уже решен", полагает эксперт.

"Успешная суперактивность этих малоизвестных групп, которым удалось опередить коммунистов, пока те выполняли все формальности, свидетельствует о том, что это была срежиссированная задача заблокировать референдум", — считает ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин. Именно поэтому "договориться никто не может", считает он.

"Российская газета": внешний пилот

"РГ" рассказывает о поправках в административное законодательство касающихся запуска воздушных дронов. Теперь, пишет газета, человек, запустивший без прав в небо жужжащую игрушку — с пропеллером или крыльями — неважно, заплатит штраф от тысячи до двух тысяч рублей. Кроме того, в десять раз вырастут штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства. Если зарегистрированный беспилотник залетит куда не положено, хозяин заплатит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

Предлагаемые поправки в КоАП вводят специальный термин: внешний пилот. То есть тот, кто стоит на земле и управляет чем-то в небе.

Как сообщил "РГ" член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в последнее время зафиксировано резкое увеличение количества нарушений, совершенных владельцами беспилотных летательных аппаратов.

Если в 2015 году Ространснадзор зафиксировал всего 4 происшествия, связанные с беспилотными летательными аппаратами, то в 2017 году было уже 50 нарушений. Газета напоминает, что недавние поправки в Воздушный кодекс обязали регистрировать беспилотные летательные аппараты весом свыше 250 грамм.

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