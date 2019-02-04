"Коммерсант", "Ведомости": ракеты вместо масла?

Центральные российские СМИ комментируют приостановление Россией участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и последствия этого шага для мировой безопасности.

Это решение — зеркальный ответ на аналогичное заявление США, заявил президент Владимир Путин на встрече с министрами обороны и внутренних дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. Газета "Коммерсант" отмечает, что Владимир Путин уже приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу начать разработку запрещенных ранее классов ракет.

"Предпринятые Россией и США шаги похоронили не только ДРСМД, но и всю систему контроля над вооружениями, сложившуюся по итогам холодной войны, — отмечает "Коммерсант". — Она прекращает свое существование как по причине устаревания, так и потому, что пришедшая к власти в Вашингтоне администрация не видит в ней никакой пользы".

Впрочем, пишет издание со ссылкой на мнения экспертов, новой гонки вооружений в Европе, скорее всего, удастся избежать: ее не дадут развернуть европейцы, выступающие против размещения на своей территории ядерных ракет, и конгресс США, не желающий ее финансировать.

Российские эксперты, пишет газета "Ведомости", сочли реакцию Кремля на действия Вашингтона "весьма умеренной". Самое главное — Европе обещано не развертывать ракеты средней и меньшей дальности, пока так не поступили США, чего европейцы и хотели, подчеркивает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Заявление Кремля означает, что вопрос стратегической стабильности для него не просто актуален, а суперактуален, считает политолог Федор Лукьянов: "Та модель отношений, которая существовала, закончена. Приостановка договора означает, что Россия, как и предполагалось, не собирается выполнять никаких требований США".

При этом "Ведомости" отмечают, что Россия почти готова к выходу из договора — достаточно перенести ракеты морского базирования на сушу.

Отказ США, а следом и России от попыток реанимировать Договор о ракетах средней и меньшей давности возвращает мир во времена, в которых нам едва ли хотелось бы оказаться, — страха ядерной войны, реальности такой войны, перспективы гонки вооружений, — пишут "Ведомости " в редакционном комментарии на эту же тему.

Да, признает издание, Москва одержала локальную дипломатическую победу, дождавшись, когда о выходе из ДРСМД первым заявит Вашингтон. "Свалить вину на Россию теперь будет сложно. Но это локальная победа на фоне глобального проигрыша, которым станет отказ от попыток спасти ДРСМД в условиях, когда градус агрессии в мире только повышается и становится новой нормой", — пишет газета.

"Ведомости" считают, что новый виток гонки вооружений, неизбежный в случае прекращения действия международных договоров о ядерной безопасности, приведет Россию к концентрации ключевых финансовых и материальных ресурсов в оборонной сфере и крайне затруднит технологический рывок в мирных отраслях экономики.

Впрочем, пишет газета, демонтаж системы международной безопасности позволит Кремлю в очередной раз разыграть карту "осажденной крепости", сплочения перед лицом опасности извне и, наконец, обосновать сокращение расходов на человеческий капитал тезисом "ракеты вместо масла".

"Коммерсант": даже не мечтают уехать

Все меньше россиян планирует покинуть страну: согласно опросу "Левада-центра", результаты которого комментирует газета "Коммерсант", число россиян, которые "определенно не хотели бы переезжать за границу", достигло максимума за последние семь лет и составило 61%.

Примерно столько же граждан — 58% — за последние пять лет не были за границей. По словам политолога Аббаса Галлямова, это "работает на власть". "Людей, которые никогда не были, например, в Европе, легче убедить в том, что там засилье сексуальных меньшинств и ненависть к России, чем тех, кто там бывал", — считает эксперт.

А вот низкий уровень поддержки власти среди более обеспеченных граждан связан с тем, что они "регулярно бывают за границей и видят все сами, остальные вынуждены смотреть на мир глазами отечественных телепропагандистов", — отмечает политолог.

Ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований "Левада-центра" Наталья Зоркая сказала "Коммерсанту", что "большинство населения воспринимают идею эмиграции как неосуществимую мечту".

"Уровень бедности таков, что люди не могут даже помыслить эмиграцию как реальную возможность, у них нет для этого ни материальных средств, ни толчка в форме подобных настроений в своем окружении", — объяснила она. Среди жителей России, которые "хотят жить так, как живет средняя семья в Западной Европе, США", о переезде думает 27%. Среди тех, кто нынешнюю жизнь сравнивает с выживанием "пусть на самом примитивном уровне", эмигрировать хотят только 18%.

Существеннее всего на готовность эмигрировать влияет возраст. 41% опрошенных от 18 до 24 лет заявили о желании переехать за рубеж. Молодежь также лучше воспринимает уехавших из России соотечественников: 96% из этой возрастной группы относятся к эмигрантам "позитивно" и "нейтрально". В возрастной группе от 55 лет зафиксировано наиболее негативное отношение к эмигрировавшим — 23%.

"Известия": размер не главное?

Дорожные знаки по всей России уменьшат в размерах в два раза, рассказывает газета "Известия". ГИБДД поддержала предложения, инициаторами которых несколько лет назад выступило правительство Москвы, сообщили "Известиям" в ведомстве. Теперь минимально допустимый размер знаков понижен до 40x40 см, а в отдельных случаях и до 35x35, почти вдвое меньше прежнего стандарта.

Эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года в Москве, задуман он в интересах пешеходов и не вызвал массовых протестов водителей, отмечает издание.

Инициаторы объясняли, что такие знаки удачнее вписываются в окружающую среду, не загораживают обзор пешеходам. Есть и соображения удобства: малые знаки можно вешать даже на дома, если на дороге не хватает места. Наконец, по стоимости они дешевле нынешних.

В московском Центре организации дорожного движения говорят, что замена дорожных знаков на более миниатюрные или сдвоенные делается прежде всего для улучшения внешнего облика улиц. В центрах городов интересы пешеходов теперь принято ставить выше, чем человека за рулем.

Руководитель проекта Probok.net Александр Шумский считает, что на небольших улицах малые знаки будут видны даже лучше, чем большие. "Чем больше крупноразмерных знаков расположено на малых улицах, тем менее заметен каждый из них, — отметил он. — Практика показала, что знаки шириной 40 или 50 см могут применяться без каких-либо отрицательных последствий. Размер 35 см тоже не является критичным: когда водитель ищет, например, парковку, он замедляет ход". Кроме того, уменьшенные знаки обходятся городу на 40% дешевле прежних, меньше стоит и их эксплуатация, сокращаются расходы на установку, добавил Александр Шумский.

Координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов считает, что восприятие знаков водителями зависит от скорости движения на дороге. Чем меньше знак, тем больше риск, что водитель на определенной скорости его не увидит или не успеет отреагировать, сказал он "Известиям".

Тем не менее эксперимент в Москве, по его словам, показал, что установка знаков меньшего размера на улицах со спокойным движением сильно не повлияла на процент водительских ошибок. Решение о том, какой размер установить, в каждом случае, согласно правилам, будет принимать владелец дороги.