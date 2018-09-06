Интерес журналистов касался Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Лондон называет сотрудниками Главного управления Генштаба ВС РФ (бывш. ГРУ). По официальным данным, Боширов и Петров вылетели 2 марта 2018 года из Шереметьево в аэропорт Лондона "Гэтвик". Подозреваемые приобретали авиабилеты на рейс "Аэрофлота" SU2588 по заграничным паспортам серии "65", причем номера документов отличаются лишь последней цифрой: …1297 и …1294.

По всей видимости, на руках у Боширова и Петрова уже были обратные билеты, причем на два подряд рейса из Хитроу в Шереметьево — вечерний 4 марта и ночной 5-го. Британские власти считают, что подозреваемые воспользовались первым, сообщает "Фонтанка".

В открытых источниках информации о Боширове практически нет. По данным "Фонтанки", он родился 12 апреля 1978 года в Душанбе, был зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на Большой Набережной улице.

В 2015 году на него завели два исполнительных производства за автомобильные штрафы, полученные с разницей в три дня, — 20 и 23 июля. Странность в том, что номера производств идут не по порядку. Первому присвоен 433048, второму — 432322, хотя их оформляло одно подразделение — межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов N1 Москвы. На портале мировых судей столицы дела об административных правонарушениях в отношении Руслана Боширова отсутствуют. Также его нет в банке данных исполнительных производств.

Журналистам удалось связаться по телефону с многолетними жильцами "бошировского" дома на Большой Набережной. Соседи подозреваемого по лестничной клетке сказали, что в квартире, где зарегистрирован Боширов, проживает только престарелая женщина. "Мы носим ей деньги, она собирает для найма уборщицы. Мужчину никогда в квартире не видели и в подъезде не встречали. Единственно можем предположить, что это сын хозяйки, прописанный по адресу, но не живший здесь никогда", — пояснили жильцы.

Созданные в соцсетях в 2014 году странички на имя Боширова практически не использовались. В Facebook у Руслана зарегистрирован один друг — девушка с Украины. А профиль "ВКонтакте" содержит информацию, будто бы Боширов окончил в 2004 году географический факультет МГУ по направлению "Гидрология суши".

По информации "Фонтанки", на Боширова и Петрова были оформлены два года назад заграничные паспорта (не биометрические). По этим паспортам они часто летали в Европу. С сентября 2016 года по март 2018-го они посетили Амстердам, Женеву, Милан, неоднократно — Париж. Александр Петров минимум один раз до инцидента в Солсбери бывал в Лондоне — с 28 февраля по 5 марта 2017 года.

О Петрове известно еще меньше. По документам он родился 31 июля 1979 года. Человек с такими датой рождения и именем-фамилией встречается в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов — ФГУП НПО "Микроген". Он создан в 2003 году слиянием четырнадцати предприятий иммунобиологической отрасли. В состав "Микрогена", подведомственного Минздраву, входят девять филиалов.

По мнению антитеррористической полиции Великобритании, Боширов и Петров — псевдонимы, их личности залегендированы. При этом британские следователи утверждают, что им уже известны реальные имена подозреваемых, которые служат в ГРУ Минобороны.

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в достоверности информации о двух подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, обнародованной в среду британскими властями.

Мужчины, которых Лондон считает отравителями, на разных скриншотах с камер видеонаблюдения были сняты на идентичном фоне, указала Захарова в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1". Она отметила, что время съемки также совпадает. Два кадра сделаны в лондонском аэропорту "Гэтвик" 2 марта в 16:22:43, однако на одном фото запечатлен Петров, на другом — Боширов.

"Одинаковое место, один и тот же коридор, время кадра одинаковое до секунды", — сказала Захарова. Следовательно, это либо наложенные сверху снимка дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ, научившиеся "ходить одновременно", сказала дипломат. "Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог", — подытожила она.

По версии Захаровой, снимки могли сделать по прилете россиян в Лондон. Соответственно, подозреваемые должны были получить британскую визу, при выдаче которой власти собирают биометрические данные. Официальный представитель МИД отметила, что 5 сентября в российское внешнеполитическое ведомство был вызван британский посол Лори Бристоу. Российская сторона попросила предоставить отпечатки пальцев шпионов и другую собранную о них информацию, но получила "полный отказ".

В Лондоне назвали данные авиарейса, которым якобы прибыли подозреваемые из Москвы, указала Мария Захарова. Она выразила недоумение, почему в течение полугода этой информацией не поделились с Россией, которая могла бы поучаствовать в расследовании. Тем не менее, заверила официальный представитель МИД РФ, несмотря на "тотальное хамство" британских властей, Москва по-прежнему открыта к взаимодействию с Лондоном по делу об отравлении Скрипалей.

"Агенты ГРУ" идут травить семейку Скрипаль. На паре фоток в коридоре одно и то же время, секунда в секунду. Ничего, бывает. Там пипл реально хавает такие доказательства.. pic.twitter.com/d5Sp1hbGDT

— Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) September 5, 2018

Ранее британская полиция обнародовала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении в Солсбери. Петрову и Боширову предъявлено обвинение по четырем статьям — сговор с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка убийства Сергея и Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бэйли, хранение и использование отравляющего вещества "Новичок" в нарушение Конвенции о запрете химоружия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Скрипалям.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила, что подозреваемые — сотрудники ГРУ, а санкция на отравление в Солсбери, вероятно, была получена от высшего руководства России. "На основании проведенного расследования правительство делает вывод, что двое граждан, имена которых назвала полиция и прокуратура, являются сотрудниками российской военной разведки, ГРУ, — сказала Мэй. — Это не была просто преступная операция. Вероятнее всего, она была одобрена за пределами ГРУ, на высшем уровне российской власти".

О виновности россиян свидетельствует маршрут их передвижения: Петрова и Боширова зафиксировала камера наблюдения недалеко от дома, в котором проживал Скрипаль. Россияне ездили в Солсбери 3 и 4 марта (в день отравления Скрипалей). Кроме того, полиция обыскала номер отеля City Stay Hotel в Лондоне, где останавливались россияне, и нашла там следы "Новичка".

Боевое вещество нервно-паралитического действия "Новичок" хранилось в емкости, имтирующей флакон духов "Premier Jour" Nina Ricci. Злоумышленники, заметая следы, избавились от флакона. Однако спустя месяцы он попал в руки к британцу Чарльзу Роули и его подруге Дон Стерджес. 30 июня в Эймсбери они были госпитализированы в критическом состоянии. Стерджес скончалась 8 июля в больнице, а Роули, как и Скрипалям, удалось выжить. 20 июля Роули выписали из больницы, но в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением.