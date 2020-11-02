По данным таблоида The Sun, внук королевы Елизаветы II не разглашал свой диагноз, чтобы не тревожить общественность. Газета пишет, что за состоянием здоровья принца Уильяма следил его личный врач, госпитализация ему не понадобилась.
Он находился на самоизоляции в семейном особняке Анмер-холл в графстве Норфолк на востоке Англии. По словам источника таблоида, Уильям продолжил исполнять свои обязанности, несмотря на болезнь, хотя в какой-то момент испытывал трудности с дыханием, и "все вокруг него были в панике". В апреле он провел 14 официальных мероприятий по видеосвязи и телефону. По данным СМИ, супруга принца герцогиня Кембриджская Кейт и трое их детей не заразились.
Отец Уильяма принц Чарльз заразился коронавирусом в конце марта и семь дней провел на самоизоляции. Болезнь протекала у него в легкой форме. У его супруги герцогини Корнуольской Камиллы COVID-19 не выявили. Британский премьер Борис Джонсон тоже заболел в конце марта и сначала лечился дома, но в начале апреля был госпитализирован и несколько дней провел в реанимации.
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