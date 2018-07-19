Как передает агентство, в Скотланд-ярде считают, что в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери участвовали несколько россиян.

"Следователи предполагают, что им удалось установить подозреваемых в нападении с применением "Новичка", благодаря камерам наблюдения и сверить полученные данные с информацией о том, кто въехал в страну примерно в это время", - цитирует PA слова своего источника в полиции.

Согласно этим данным, следователи уверены, подозреваемые - россияне.

В четверг должно официально начаться дознание по делу о смерти 44-летней Дон Стерджес, которая скончалась в начале июля - спустя восемь дней после предполагаемого отравления "Новичком" из той же партии, что использовалась при покушении на Скрипалей в марте.

Предполагается, что количество нервно-паралитического вещества, воздействию которого подверглась Стерджес, по меньшей мере в 10 раз превышало то, что использовалось при отравлении Скрипалей.

Следователи считают, что вещество находилось в пузырьке из-под духов, обнаруженном парой в центре Солсбери, и Стерджес распылила вещество прямо себе на кожу, рассказал источник.

45-летний Чарли Роули, который отравился вместе со Стерджес, на прошлой неделе пришел в создание.

Лондонская полиция, которая ведет расследование, на стала комментировать публикацию PA.

Отравление Скрипалей

Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания. До этого они заходили в местный паб The Mill и пообедали в сетевой пиццерии Zizzi.

По ходу расследования источники британских СМИ в полиции и спецслужбах называли разные версии того, как могло произойти отравление.

16 марта газета Telegraph написала, что нервно-паралитический токсин могли подложить в багаж Юлии Скрипаль еще в Москве. Неделю спустя в Скотланд-Ярде заявили, что местом первого контакта Скрипаля и его дочери с "Новичком" была входная дверь их дома.

4 мая глава Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю в интервью New York Times сказал, что при нападении было применено от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества.

Вещество оказалось чрезвычайно стойким, и на него не действуют погодные факторы, сказал глава организации. Именно поэтому, несмотря на прошедшее с момента отравления время, экспертам удалось обнаружить его образцы.

Российские дипломаты пытаются добиться встречи со Скрипалями. 16 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Сергей Скрипаль остается гражданином России. России непонятны причины, по которым Лондон отказывает в консульском доступе к пострадавшему и его дочери Юлии, заявила она.

Юлия Скрипаль - также гражданка России, и Москва настаивает на доступе к ней консула. Однако в апреле Скрипаль выпустила заявление, где говорилось, что она пока не хочет видеть сотрудников российского посольства.

Отравление в Эймсбери

Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" 30 июня.

Изначально врачи предполагали, что Роули и Стерджесс отравились некачественным героином или кокаином. Как рассказал их знакомый, у пострадавших шла пена изо рта.

Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в государственной химической лаборатории в Портон-Даун и пришли к выводу, что они подверглись воздействию вещества той же группы, что и то, которым отравили Скрипалей.

Дон Стерджесс скончалась 8 июля, после чего было открыто уголовное дело по статье "убийство".

Следователи полагают, что это отравление связано с попыткой убийства 4 марта Сергея и Юлии Скрипалей посредством "Новичка".

Полиция лишь сообщала, что "Новичок" был обнаружен в "небольшом флаконе" в квартире Чарльза Роули, официального подтверждения, что речь идет о флаконе от духов, нет.