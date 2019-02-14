Спустя три недели после того, как лидер оппозиции и парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, Мадуро по-прежнему контролирует ситуацию в государстве, что побудило некоторых поставить этот план под сомнение, пишет издание Wall Street Journal.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника США, в Вашингтоне ожидали, что уход Мадуро это "24-часовая операция". Он отметил, что лица, которые стояли за разработкой плана предполагали, что после того, как Гуайдо поддержат южноамериканские страны и США, военные тоже перейдут на сторону оппозиционера, после чего Мадуро уйдет.

Как показывают опросы, Мадуро не пользуется поддержкой среди венесуэльцев, поэтому может столкнуться с протестами населения в любое время, пишет WSJ. Однако чем дольше он держится за власть, тем больше вероятность "длительного тупика", который увеличивает риск конфронтации и регионального кризиса.

Ранее Карлос Веккьо, выполняющий функции посла в США от объявившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, провел переговоры со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она пообещала Веккьо усилить давление на правительство президента Венесуэлы Николас Мадуро.

В США конгрессмен Брэд Шерман во время слушаний в палате представителей призвал Вашингтон сделать так, чтобы венесуэльская оппозиция после прихода к власти не выплачивала долги России, сообщает РИА "Новости". Он рассчитывает на то, что рейтинговые агентства не станут снижать рейтинг Каракаса из-за дефолта по долгам перед Москвой. "Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться", — добавил Шерман.

Между тем стало известно, что президент США Дональд Трамп выступит 18 февраля с речью, посвященной Венесуэле, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом. В ней Трамп выразит поддержку Хуану Гуайдо, объявивший себя президентом Венесуэлы.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты открыто призывают венесуэльские вооруженные силы к мятежу. По ее мнению, в Белом доме не скрывают, что предпочитают силовой вариант развития событий в Венесуэле. Для этого используются разнообразные средства оказания информационно-психологического давления, среди которых провокации в прессе, шантаж, манипулирование, обработка личного состава.

Захарова добавила, что при такой позиции у американской стороны нет права рассуждать о правовых и демократических основах как на международной арене, так и в рамках отдельной страны.

Как сообщалось, в начале февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг ультиматум нескольких европейских стран о проведении досрочных выборов и предупредил, что кризис в стране может перерасти в гражданскую войну.

США и ряд других стран не считают Мадуро легитимным главой государства и поддерживают лидера оппозиционного венесуэльского парламента — Национальной ассамблеи — Хуана Гуайдо, который на прошлой неделе объявил себя исполняющим обязанности президента.

Россия, Турция и Китай заявили о поддержке Мадуро, который обвиняет Гуайдо в попытке госпереворота. Последние президентские выборы в Венесуэле в мае 2018 года не признали венесуэльская оппозиция, ряд западных и латиноамериканских стран.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и Латинской Америки, признал его власть легитимной. Россия объявила о поддержке Мадуро, позднее его в телефонном разговоре поддержал и российский лидер Владимир Путин.