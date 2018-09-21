Расследователи, изучив публикации СМИ, пришли к выводу, что речь идет об эпизоде, который имел место весной 2018 года. Тогда прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая известна тем, что помогает расследовать химатаки в Сирии, а также отравления Скрипалей. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети. По данным следствия, эти же люди участвовали во взломе сетей антидопингового агентства WADA.

Также в расследовании рассказывается о поездке Петрова в июле 2016 года на автобусе в Казахстан, при этом направление своей поездки тот указал Пекин, а через две недели вернулся в Москву из Тель-Авива. "Судя по всему, целью Петрова была какая-то из стран Средней Азии или Ближнего Востока, и попасть туда он хотел не самым приметным способом", — делают вывод расследователи.

Bellingcat и The Insider публикуют новые данные, которые, по их утверждению, свидетельствуют о том, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ. Так, номера загранпаспортов Петрова и Боширова близки не только между собой, но и с номерами других сотрудников ГРУ. В качестве примера они приводят копию загранпаспорта Эдуарда Широкова (Шишмакова), которого Черногория обвиняет в попытке организации переворота (The Insider называет его сотрудником ГРУ). "Если у них номера заканчиваются на 294 и 297, то у Широкова (Шишмакова) тот же номер паспорта, но с окончанием 323, то есть с разницей в 25 и 27 выданных паспортов соответственно", — сказано в расследовании.

В паспортных данных Боширова из единой информационной системы "Российский паспорт", обнаружилась та же отметка "с.с." ("совершенно секретно"), что и у Петрова. Также на бланке имеется печать с пометкой "Сведений не давать" и тот же телефонный номер — "195-79-66". В расследовании со ссылкой на выписку из Единого государственного телефонного справочника, утверждается, что это номер Министерства обороны.

Петрова и Боширова обвиняют в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британской полиции, Петров и Боширов являются сотрудниками российских спецслужб. Москва свою причастность отрицает. Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу Russia Today заявили о своей непричастности к инциденту, назвали себя "предпринимателями средней руки" и объяснили, что ездили в Солсбери как туристы.