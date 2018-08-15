По последним сведениям, Путин прилетит на свадьбу в качестве неожиданного гостя, утверждает издание. Церемония пройдет на юге земли Штирия в субботу, 18 августа. Изначально бракосочетание планировалось провести в общине Гамлиц, однако впоследствии место проведения мероприятия решено было перенести. К обеспечению безопасности на церемонии бракосочетания привлечены офицеры австрийского спецподразделения "Кобра".

Между тем, по сообщениям пресс-служб президента РФ и федерального канцлера ФРГ, 18 августа Ангела Меркель будет принимать Путина в своей резиденции в Мезеберге под Берлином, чтобы провести переговоры, в частности, по ситуации в Сирии и на востоке Украины. Кроме того, никаких подтверждений дружеских отношений Путина с невестой или женихом в публичном информационном пространстве до настоящего времени не появлялось.

В преддверии мартовского визита в Москву Кнайсль заявила, что Австрия во время председательства в Совете ЕС будет выступать за диалог с Москвой для восстановления доверия между Евросоюзом и Россией. Кроме того, Вена оказалась среди девяти европейских столиц, отказавшихся в знак солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля" высылать российских дипломатов. "Как нейтральная страна мы не будем выдворять кого-либо из дипломатов. Более того, мы хотим, чтобы существовал мост между Востоком и Западом и чтобы каналы для переговоров с Россией оставались открытыми", - пояснил тогда канцлер Курц.