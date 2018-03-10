Ан-26 разбился 6 марта, не дотянув до аэродрома авиабазы Хмеймим полкилометра. Издание со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации передает, что у экипажа возникли проблемы с управлением при заходе на посадку.
Следователи полагают, что при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров.
На борту самолета были 39 человек, все они погибли. В Минобороны РФ сообщали, что среди них были 27 российских офицеров, в числе которых генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие.
В военном ведомстве сразу после катастрофы заявляли, что она произошла из-за технической неисправности. Действующие в Сирии боевики заявили, что Ан-26 был сбит огнем из пулеметов (ответственность взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Ислам"). Но подтверждений этому найдено не было.
Уголовное дело в связи с ЧП в Сирии было возбуждено по ст.351 УК - "нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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