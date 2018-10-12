Как сообщает немецкое издание, власти Норвегии хотят накрыть обломки саркофагом, чтобы обезопасить подводный мир от воздействия ртути.
"Немецкая подлодка направлялась в феврале 1945 года к берегам Японии, чтобы доставить ноу-хау союзнику. Ртуть, редкость для японцев, была необходима для производства оружия", — повествует автор публикации Себастьян Киршнер.
После того как лодка была затоплена британской торпедой, ее обломки покоятся на дне у берегов норвежского портового города Бергена. Власти обратили на них внимание только в 2003 году после сообщений, полученных от местных рыбаков.
"При помощи роботов для глубоководных погружений в 2005 году удалось выяснить, что ртутью заражено около 47 тысяч квадратных метров морского дна вокруг подлодки. Теперь эта площадь должна быть накрыта саркофагом для предотвращения дальнейшего заражения", — говорится в статье.
Изначально планировалось накрыть морское дно бетонным саркофагом, подобным чернобыльскому, однако затем выбор пал на защитное покрытие из песка и гравия, которое не такое тяжелое и твердое, как бетон. На реализацию проекта, завершить который планируется до 2020 года, потребуется до 31,5 млн евро, сообщает SZ.
"Местные жители и экологические организации не в восторге от планов правительства. Они сомневаются, что защитного покрытия будет достаточно, и требуют поднять U 864 на поверхность, а ртуть убрать с морского дна", — говорится далее.
"По словам заместителя директора норвежской береговой охраны, анализы рисков показали, что защитное покрытие — наилучшая мера с точки зрения долгосрочной экологической защиты", — пишет в заключение журналист.
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