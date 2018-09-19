СМИ: на Илона Маска завели уголовное дело

Министерство юстиции США возбудило уголовное дело о мошенничестве на компанию Tesla Inc., которая принадлежит миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова двух человек, знакомых с ситуацией.
Elonas Muskas
© AFP / Scanpix

Поводом для расследования стало сообщение в твиттере Маска. В августе он написал, что планирует сделать Tesla частной компанией и выкупить все акции на бирже по фиксированной цене. Сразу после этого акции компании подорожали (а после — упали в цене).

Представители Tesla сообщили, что в прошлом месяце Министерство юстиции действительно запросило некоторые документы. Компания предоставила их и больше не получала каких-либо официальных запросов или повесток.

По словам источника Bloomberg, сейчас расследование находится на ранней стадии, оно может продлиться несколько месяцев. Иногда в таких случаях прокурор решает не предъявлять обвинение.

Это уже вторая новость о разбирательстве с участием Илона Маска за последние дни. Ранее стало известно, что на него подал в суд Вернон Ансворт, британский спелеолог, живущий в Таиланде.

В июле 2018 года Маск назвал Ансворта педофилом в твиттере и не привел никаких доказательств. После предприниматель публично извинился. В переписке с журналистом он объяснил, что причиной для этого якобы стал брак Ансворта с 12-летней невестой, а также популярность Паттайи как центра детской проституции.

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