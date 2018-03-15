Анна Чапман, о сексуальной привлекательности которой в свое время писали все СМИ мира, была в числе десяти российских шпионов, на которых обменяли Скрипаля, а также других обвиняемых в госизмене и работе на западные спецслужбы — Игоря Сутягина, Александра Запорожского и Геннадия Василенко. Выяснилось, что муж Чапман, подданный Британии Алекс Чампан скончался в возрасте 36 лет еще два года назад, сообщает The Daily Mail.
Семья Алекса Чапмана настаивает, что он умер по естественным причинам и в его смерти не было ничего подозрительного. Отец мужчины Кевин подтвердил журналистам, что его сын скончался. Однако он не стал называть диагноз и рассказывать о каких-либо подробностях.
Алекс и Анна познакомились в 2001 году в Лондоне. Британец признавался позже, что россиянка была самой красивой женщиной, с которой он когда-либо встречался. Они поженились в Москве в 2002 году. Их брак продлился четыре года, в 2006-м пара развелась. Последние годы перед смертью Алекс проживал в Борнмуте (графство Дорсет), где он и скончался.
В одном из интервью Анна подчеркивала, что ее брак с Алексом основывался на взаимной любви, и никакой подоплеки в их отношениях не было. После расставания с Алексом Анна перебралась в Нью-Йорк, где занималась бизнесом и, как выяснилось позже, вела шпионскую деятельность. После разоблачения прекрасной шпионки пресса писала, что отцом Анны Кущенко был Василий Кущенко — дипломат, работавший в Папуа-Новой Гвинее, Кении и Зимбабве. По словам самой девушки, Кущенко являлся высокопоставленным офицером КГБ.
Анна Чампан получила широкую известность после того, как власти США заявили о разоблачении шпионской сети российских агентов. В июле 2010 года она и еще девять граждан РФ были высланы из Штатов, в Вене их обменяли на четырех человек, отбывавших сроки в России по обвинению в шпионаже в пользу США, в том числе на Скрипаля.
О Чапман СМИ писали как о "секс-агенте", "гламурной шпионке" и всячески подчеркивали ее внешнюю привлекательность. После возвращения на родину из Нью-Йорка она работала в Фондсервисбанке советником президента Александра Воловника по инвестициям и инновациям. Эротические фото Чампан появились в журналах Maxim, "Жара" и Playboy. Она также работала в "Молодой гвардии Единой России", где занималась патриотическим воспитанием молодежи.
С января 2011 года экс-шпионка стала ведущей телепрограммы "Тайны мира с Анной Чапман" на канале РЕН ТВ. В феврале того же года Чапман зарегистрировала в Роспатенте свое имя в качестве товарного знака. В 2014-м она запустила собственный бренд женской одежды.
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