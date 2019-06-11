СМИ: Минюст США передал Лондону запрос на экстрадицию Ассанжа

Министерство юстиции США передало Великобритании официальный запрос на экстрадицию основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом телеканал CNN сообщает в понедельник, 10 июня, со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с положением дел. Запрос был отправлен 6 июня, утверждает неназванный собеседник издания The Washington Post.
Власти Соединенных Штатов обвиняют 47-летнего уроженца Австралии в сговоре с экс-аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг, которая предоставила ему данные об американских операциях в Ираке и Афганистане и уже была осуждена за это. В мае основателю WikiLeaks были предъявлены обвинения по 17 новым пунктам, в числе которых - незаконное получение и обнародование засекреченных документов, имеющих отношение к национальной обороне.
Арест в посольстве Эквадора
Полиция Великобритании 11 апреля арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку Ассанжа на судебное заседание по повестке.
Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого укрывался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. 1 мая суд в Лондоне приговорил его к 50 неделям лишения свободы.
Убежище разоблачителю из гуманитарных соображений предоставил в 2012 году тогдашний президент Эквадора Рафаэль Корреа. Ассанж укрылся в посольстве Эквадора, опасаясь ареста и экстрадиции в Швецию по подозрению в изнасиловании.
Шведский суд отклонил запрос о заочном аресте Ассанжа
В 2017 году шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks. В мае 2019 года прокуратура королевства вновь открыла уголовное дело и запросила европейский ордер на арест Ассанжа, однако суд отклонил ее ходатайство о заочном аресте разоблачителя.
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