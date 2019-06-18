"Инцидент произошел во вторник днем, когда в жаркую погоду они стояли возле офиса Меркель, а военный оркестр играл национальные гимны. Меркель сложила руки перед собой, когда немецкий гимн начал играть и, казалось, не могла удержать свое тело от дрожи. После гимнов Меркель выглядела лучше, быстро прошла по красной дорожке с Зеленским в здание, останавливаясь, чтобы поприветствовать военный оркестр", - говорится в материале.

Зеленский в Берлине уже встретился с главой немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле. Они рассмотрели вопрос продления санкций против РФ и восстановления инфраструктуры пострадавшего от войны востока Украины.

Как сообщалось, с Меркель Зеленский обсудил войну и "новые экономические перспективы".

Меркель прокомментировала свою дрожь во время встречи с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свое не слишком здоровое состояние во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщалось, во вторник днем, когда Меркель в жаркую погоду встретила Зеленского возле своего офиса и оба лидера слушали исполнение национальных гимнов, канцлер дрожала и покачивалась.

Ее поведение привлекло внимание журналистов, которые сделали вывод, что Меркель выглядела нездоровой. Но на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским Меркель заверила, что уже чувствует себя лучше.

"С тех пор я выпила по крайней мере три стакана воды - я, очевидно, нуждалась в этом, поэтому сейчас я чувствую себя очень хорошо", - сказала она.

Зеленский добавил, что во время инцидента стоял рядом с Меркель.

"Я стоял рядом с ней, поверьте мне, она была в безопасности", - сказал глава государства. Меркель в ответ на его комментарий засмеялась.