В Париже рассчитывают, что на фоне переговоров Великобритании о выходе из Евросоюза основным языком во всей документации ЕС станет французский. Сторонником этой идеи является французский президент Эммануэль Макрон, сообщает РБК со ссылкой на Wall Street Journal.
© Reuters / Scanpix

Впервые свои надежды Макрон озвучил в марте в День французского языка. Тогда он заявил, что доминирование английского языка не является неизбежным для ЕС. Он призвал вернуться к положению вещей, которое существовало до 1973 года. Тогда именно французский был основным в делопроизводстве.

В окружении Макрона есть люди, которые поддерживают его инициативу. Так, например, официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста в апреле отказался участвовать в совещании по бюджету, поскольку оно велось на английском языке. По словам одного из дипломатов, английский всех оставшихся на совещании в принципе устраивал, однако после демарша француза все стали требовать перевода на их собственные языки.

Еще одним союзником Макрона в борьбе за превалирование французского языка является глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Уроженец Люксембурга ранее уже заявлял, что не видит причин, по которым язык Шекспира должен быть выше чем язык Вольтера. Сам Юнкер в основном делает заявления на французском или немецком.

При этом издание указывает, что в действительности английский является самым популярным языком в ЕС, где официальными считаются 24 языка. В 80% школ в Евросоюзе учащиеся в качестве первого иностранного изучают именно английский. При этом официальным английский является лишь в Великобритании, Ирландии и на Мальте. Население двух последних стран составляет лишь 1,2% от общей численности населения ЕС.

В настоящее время английский используется в 80% документах Евросоюза. Французский в 5%, немецкий в 2%. При этом в аппарате ЕС в Брюсселе лишь 2,8% сотрудников являются носителями языка с детства.

РБК
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