"После демонстрации мощи нового оружия верховный лидер Ким Чен Ын заявил, что ученые и промышленники проделали огромную работу, которая призвана повысить обороноспособность страны", — сообщает агентство. Ким Чен Ын также заявил, что КНДР по-прежнему отдает приоритет развитию оборонных технологий и научных разработок в этой сфере.

"Испытания высокотехнологичного тактического оружия прошли успешно, все намеченные параметры по мощности и совершенствованию были достигнуты", — говорится в сообщениях. Никаких подробностей о том, какое именно оружие было испытано, не приводится. При этом ЦТАК отмечает, что его разработка началась при предыдущем лидере КНДР Ким Чен Ире.

Последний раз северокорейские СМИ сообщали о присутствии Ким Чен Ына на испытаниях оружия в ноябре прошлого года. Тогда КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15", которая. по оценкам экспертов, имеет дальность полета около 13 тысяч километров.

Ранее Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне опубликовал отчет о северокорейской военной угрозе. В нем говорится об обнаружении 13 ракетных баз, существование которых скрывает Пхеньян.

Сообщается, что власти Северной Кореи располагают примерно 20 военными базами с мобильными ракетными комплексами, которые могут использоваться для всех классов баллистических ракет. Две трети этих баз удалось вычислить с помощью спутников, а также благодаря сведениям, полученным от северокорейских перебежчиков.

Одна из баз с названием Sakkanmol находится в 135 километрах от Сеула и в 85 км к северу от границы демилитаризованной зоны. Она строилась с начала 1990-х годов. База предназначена для баллистических ракет малой дальности, но, по мнению экспертов, на ней можно разместить и ракеты средней дальности. На некоторых спутниковых снимках эксперты разглядели военную технику, укрытую брезентом. Вероятно, в этом случае речь шла о ракетных установках, созданных на базе МАЗ-543.

В Госдепартаменте США заявили, что Северная Корея должна демонтировать обнаруженные ракетные базы. Представитель Госдепа напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее призывал лидера КНДР Ким Чен Ына ликвидировать северокорейскую ядерную программу.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын 12 июня 2018 года в Сингапуре участвовали в первой в истории встречи лидеров США и КНДР. По ее итогам они приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. В дальнейшем Трамп неоднократно заявлял, что они с северокорейским лидером "влюбились друг в друга".