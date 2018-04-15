СМИ: Латвийские вузы как способ легально попасть в Европу

За последние 10 лет число иностранных студентов в латвийских вузах выросло почти в пять раз. В 2008 году их было 1715, в прошлом году уже 7500. Среди них больше всего выходцев из Индии, затем идет Узбекистан, Германия и Россия.

Согласно данным Министерства образования за 2017 год, из крупных государственных вузов больше всего иностранных студентов было в Университете имени Страдиня — 2036 или 23% от общего числа студентов, за ним следует Рижский технический университет — 1149 или 10%. Из частных вузов лидерами по привлечению иностранцев стала ИСМА — почти 60% иностранцев, затем идет Стокгольмская школа экономики (34%), Институт аэронавигации (33%) и Институт транспорта и связи (19%). Эти студенты в основном учатся за плату. Некоторые вузы не скрывают — они вынуждены привлекать иностранных студентов, чтобы выжить.

Однако нехороший опыт по привлечению студентов из-за рубежа в Латвии уже был. Латвийский колледж бизнеса в 2016 году лишился аккредитации именно в связи с нарушениями в привлечении иностранных студентов. В Службу контроля качества образования поступили десятки жалоб, рассказал директор департамента надзора Юрис Зивартс. Например, студентов принимали без среднего образования, без знаний английского языка и требовали оплату еще до того, как иностранец официально был принят в колледж и получил визу для въезда в Латвию. Также были жалобы на качество образования.

Реклама колледжа говорила сама за себя: все экранное время занимали кадры с вечеринки, которая проходит на фоне баннеров вуза, а молодые люди танцуют в майках с флагом ЕС. В клипе почти ни слова про образование.

Цель — Шенгенская виза

Колледж закрыли, а практика осталась, говорит Карикалан — он занимается привлечением студентов из Шри-Ланки и южной Индии. На данный момент он работает с двумя вузами — Институтом транспорта и связи и Университетом имени Страдиня.

По его словам, в Южной Азии можно найти много обманчивой рекламы высшего образования в Латвии. "Однажды я удивился, когда увидел рекламу одного [латвийского] института, это была реклама в газете, там было сказано — 100% стипендия. Это ложная информация ради привлечения студентов", — рассказывает Карикалан. Либо в рекламе и вовсе акцент ставится на свободный въезд в Европу, а информация, которая касается обучения написана мелким шрифтом.

За изначальный отбор студентов отвечают агенты, объяснил Карикалан. Они размещают рекламу, проводят интервью с потенциальными кандидатами, выясняют их мотивацию, их возможности и интересы. После этого они должны отобрать лучших и предложить их латвийским вузам. Чем больше студентов наберет агент, тем больше его вознаграждение. Это зачастую приводит к тому, что они работают на количество, а не на качество. Отсюда и такая реклама — приезжай в Латвию ради вечеринок и Шенгенской визы. По словам Карикалана, некоторые латвийские вузы знают об этой практике и никак ей не препятствуют, так как сами заинтересованы получить как можно больше студентов.

Подобный подход приводит к нелегальной иммиграции. Публично доступной статистики о том, как часто студентам аннулируют ВНЖ из-за того, что они приехали не за образованием, нет. Также недоступна статистика по количеству иностранных студентов, которые были отчислены в первый же год обучения за долги и прогулы. Хотя в Управлении по делам гражданства и миграции в курсе этой проблемы.

"Есть случаи, когда мы отказываем в виде на жительство, так как есть основание сомневаться в том, что иностранец на самом деле хочет учиться. Однако зачастую это нельзя определить так сразу. Есть случаи, когда мы аннулируем вид на жительство, так как студентов отчисляют, либо они нарушают внутренний распорядок вуза или нарушают иммиграционные условия. Мы передали в Сейм законопроект, в котором есть норма, позволяющая аннулировать вид на жительство, если не достигнут достаточный прогресс в обучении", — рассказывает замначальника управления Майра Розе.

Например, в прошлом году 1491 студент получил вид на жительство, а 633 его лишились. Среди последних есть и те, кто закончил обучение и уехал на родину, и те, кто по другим уважительным причинам был вынужден вернуться домой.

Соглашение о хорошей практике

В 2017 году Министерство образования и науки пригласило ряд вузов подписать соглашение о хорошей практике по привлечению иностранных студентов. Таким образом, латвийские высшие школы поделились на "хорошие" и все остальные. Договор подписали 13 учебных заведений, из них только три частных вуза, хотя на частные вузы приходится почти половина от всех иностранных студентов в Латвии.

По словам заместителя директора департамента высшего образования, науки и инноваций Дианы Лайпниеце, главное, чтобы вузы давали о себе "корректную информацию будущим студентам". Именно из-за этого министерство не подписало договор с RISEBA и Высшей школой экономики и культуры — в своих английских проспектах эти вузы позиционируют себя как университеты, а это некорректно, говорит Лайпниеце.

В числе прочих, договор не был подписан с Университетом имени Страдиня, хотя многие собеседники "Личного дела" указали: этот вуз является примером по отбору иностранцев. Марис Гинтерс, руководитель отдела иностранных абитуриентов университета, считает, что их успех заключается в высоких требованиях. На программу медицины вуз обычно получает 700 заявок, из которых отбирает 200 лучших. "Конкурс довольно жесткий и сложный", — говорит Гинтерс. Поэтому там не видят особой необходимости подписывать какие-то дополнительные соглашения о хорошей практике.

Рижский технический университет (РТУ) был в числе тех, кто подписал договор сразу, но не без претензий. Заместитель ректора РТУ Игорь Типанс указал, что в договоре не хватает одного важного пункта — должно быть задокументированное интервью с каждым студентом. Это помогло бы выявлять систематические ошибки, когда в вуз поступают люди, которые на самом деле хотели изучать что-то другое или и вовсе используют учебу в Латвии для нелегальной иммиграции.

Неудачный опыт по привлечению иностранных студентов из-за рубежа был у Института транспорта и связи. Три года назад они приняли девять студентов из Непала (семерых в первый год, еще двух во второй), однако в течение двух месяцев все студенты исчезли. С тех пор с Непалом институт больше не работает, а в прошлом году в числе первых подписал договор о хорошей практике.

В Совете по высшему образованию разработку единых стандартов для привлечения иностранных студентов оценили положительно. Хотя там отмечают, что у разных вузов разные цели, и единые условия соглашения для всех в долгосрочной перспективе могут оказаться неэффективными. Помимо прочего, такой договор не решает проблему ненадежных источников за рубежом. Если университет Страдиня от псевдостудентов оберегают очень высокие требования, то остальные вузы "зависели и зависят от агентов", говорит председатель совета Янис Ветра. По его словам, ситуацию с агентами можно улучшить, если вузы начнут между собой делиться опытом работы с ними. Однако пока большинство высших школ считают своих агентов коммерческой тайной и не готовы ее раскрывать.