О грядущем в ближайшие несколько недель допросе сообщили несколько либеральных американских СМИ (Washington Post, CNN и NBC) со ссылкой на неназванные источники, "знакомые с ситуацией".

Адвокаты Дональда Трампа не подтвердили эти сообщения.

По информации источников, Роберт Мюллер якобы заявил о желании встретиться и поговорить с глазу на глаз с президентом во время встречи с его юристами Джоном Даудом и Джеем Секулоу. На встрече с адвокатами Трампа, кроме Мюллера, также присутствовал заместитель спецпрокурора Джеймс Кварлес.

Согласно этим сообщениям, команда Мюллера в своем расследовании движется быстрее, чем представляют себе люди, не вовлеченные непосредственно в этот процесс. Источники изданий также сообщили, что Трамп не противится самой идее встречи со спецпрокурором и считает, что это снимет все вопросы о предполагаемой координации действий между его штабом и Кремлем во время избирательной кампании 2016 года.

По данным этих же анонимных источников, юристы президента якобы не разделяют его энтузиазма и всячески противятся личной встрече президента и спецпрокурора с глазу на глаз.

Вашингтонские эксперты в сфере уголовного права Чак Розенберг и Алан Дершовиц в комментарии телеканалу NBC объяснили: американские следователи всегда уделяют большое внимание поведению людей на интервью, их жестам, тону и мимике. По их словам, команда Мюллера вряд ли пойдет на сделку с юристами Трампа и согласится принять написанные ответы на вопросы вместо встречи лицом к лицу.

Прецедент Рейгана

По утверждению американских изданий, юристы президента еще с декабря минувшего года педалируют идею, что президент должен отвечать на вопросы письменно.

В качестве аргумента они приводят случай с Рональдом Рейганом: 40-й президент США создал прецедент, ответив в письменном виде на вопросы следствия по иранским вопросам. Адвокаты Трампа также заявили команде Мюллера, что те обязаны предъявить достаточно доказательств того, что информация, полученная от президента, критична для проведения последующего расследования.

В свою очередь, и Дауд и Секулоу отказались комментировать информацию, появившуюся в прессе.

Штатный юрист Белого дома Тай Кобб заявил, что он и его коллеги не комментируют свои переговоры с командой спецпрокурора - из уважения к ней и самому процессу расследования. Он также отметил, что все встречи следователей и персонала президентской администрации вскоре завершатся: Тай Кобб убежден, что Мюллер должен окончить все интервью сотрудников Белого дома к середине января 2018 года.

На это же время, по данным источников прессы, запланирована встреча представителей спецпрокурора и личных юристов Трампа - они должны обсудить условия и предмет интервью, а также видение Мюллера относительно последующего продвижения расследования.

Таким образом, утверждают американские журналисты, адвокаты президента США пытаются получить более четкую картину того, чем именно интересуется спецпрокурор и какие вопросы он собирается задавать Дональду Трампу.

Видеозапись

Многочисленные американские эксперты и журналисты давно прогнозировали, что команда Мюллера захочет встретиться с президентом. Прогнозы эти звучали с того момента, когда Мюллер был назначен спецпрокурором в середине мая 2017 года, после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Бывшие сотрудники прокуратуры уверены: если следователи все-таки добьются встречи с Трампом, то она будет происходить под видеозапись и без лишних свидетелей, отмечает Washington Post.

Сам Трамп ранее заявлял, что скрывать ему нечего. Так, в субботу он сообщил: "Ни сговора, ни преступления не было; все вокруг говорят мне, что я не являюсь частью расследования. Может быть, ею является Хиллари [Клинтон], не знаю, но точно не я".

"Мы должны быть очень открытыми, - продолжил американский лидер. - Дальше все может пойти согласно двум сценариям: мы можем быть очень скрытными, и это отнимет годы. Но вот знаете, когда вы не сделали ничего плохого, то нужно быть открытым и покончить с этим. Потому что это очень плохо для нашей страны - таким образом наша страна выглядит глупо. А я не хочу, чтобы страна выглядела глупо. И она не будет выглядеть глупо, пока я здесь".

Форд, Клинтон и Буш

Сотрудники американской прокуратуры в прошлом уже допрашивали действующих президентов.

Как правило, следователи должны четко сформулировать важность и необходимость своего запроса. Судьи, в свою очередь, требуют чтобы этот запрос, как и сами вопросы обвинителей, были жизненно важными для следствия. Только в этом случае президент может оторваться от государственных дел.

Одним из самых известных результатов переговоров между сотрудниками прокуратуры и президентскими адвокатами стал видеодопрос 42-го президента США, Билла Клинтона. Он длился четыре часа. Трое следователей задавали президенту вопросы и он в конечном итоге признался в непристойном сексуальном поведении в отношении практикантки Белого дома, 22-летней Моники Левински.

В 2004 году 43-го президента США Джорджа Буша-младшего лично допросил спецпрокурор Патрик Фитцджеральд. Он интересовался, была ли утечка со стороны руководства Белого дома относительно раскрытия личности сотрудницы ЦРУ: спецпрокурор предполагал, что таким образом она могла быть наказана за критику войны в Ираке, которая звучала со стороны мужа разведчицы. Буш согласился на этот допрос - он длился чуть более часа.

От беседы со следователями не отказался и президент Джеральд Форд - речь шла о попытке покушения на его жизнь. Линнетт Фромм, последовательница серийного убийцы Чарльза Мэнсона, в сентябре 1975 года пыталась застрелить тогдашнего главу США.