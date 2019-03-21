СМИ: К расследованию в отношении Boeing подключилось ФБР

Федеральные прокуроры и министерство транспорта внимательно изучают процесс создания самолетов Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф с человеческими жертвами за пять месяцев.
Более 300 пассажирских самолетов этой марки были сняты с эксплуатации во всем мире после крушения лайнера в Эфиопии девять дней назад.
Представитель ФБР не подтвердила и не опровергла факт расследования.
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