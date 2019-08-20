СМИ: Израиль способствует эмиграции жителей сектора Газы

Журналист Ариэль Каханэ пишет, что об этом сообщил один из членов делегации, сопровождающих премьер-министра Биньямина Нетаниягу в ходе визита в Киев. Согласно указанному источнику, план содействия выезду палестинских арабов из Газы был одобрен главой правительства и несколько раз обсуждался в течение последнего года на заседаниях кабинета безопасности.

По оценке источника, на который ссылается "Исраэль а-Йом", в 2018 году около 35 тысяч арабов покинули сектор Газы и не намерены туда возвращаться. Тот же источник сказал, что власти Израиля готовы финансировать переезд жителей Газы в третью страну, если найдется государство, которое их примет. Совет национальной безопасности Израиля обратился в ряд стран Ближнего Востока по этому вопросу, пока положительный ответ не был получен ни от одного государства. Несмотря на это, жители Газы продолжают самостоятельно покидать сектор.

В газете "Едиот Ахронот" опубликована статья журналиста Итамара Айхнера на ту же тему. В публикации акцент делается на готовности Израиля предоставить свои военные аэродромы в Негеве для организации массового вывоза жителей сектора Газы в другие страны (в публикации "Исраэль а-Йом" об этом тоже сказано).

Айхнер приводит заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу по поводу Газы, прозвучавшее на брифинге в Киеве: "Я продвигаю широкомасштабную кампанию в Газе. Я не могу сказать вам, что именно мы делаем, к чему и как готовимся, но некоторые из тех, с кем мы встречаемся, очень хорошо знают, что мы делаем и чего мы не делаем. С другой стороны, я не скрываю, что моя цель – поддерживать безопасность и спокойствие на границе Газы". Глава правительства дал понять, что израильская армия готова в любой момент начать военную операцию в Газе.

Ранее в интервью NEWSru.co.il Биньямин Нетаниягу говорил: "Мы готовы к двум сценариям: и к урегулированию, и к военной операции. Вторая опция подготовлена, и те, кто принимают участие в далеких от глаз публики обсуждениях, хорошо знают, что я не говорю впустую. Мы предпочитаем прийти к ситуации спокойствия на границе с Газой без широкомасштабной операции, без войны. Я не уверен, что нам это удастся. Пока что, очевидно одно: ХАМАС отменяет пятничные марши и митинги возле разделительного забора, дислоцирует огромные сдерживающие силы для поддержания спокойствия".

Отметим, что население сектора Газы – примерно 2 миллиона человек. Эмиграция 35 тысяч человек в год, это около 2% от общей численности населения. Для сравнения, эмиграция из Израиля, по данным Центрального статистического бюро, составляет 15-17 тысяч человек в год при численности населения около 9 миллионов человек, то есть примерно 0,2% (с учетом новых репатриантов и возвращающихся демографический баланс в Израиле положительный).