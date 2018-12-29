По данным издания, в 2015 году 12 американских сенаторов получили одинаковые электронные письма, отправитель которых назвал себя членом группы "Патриоты Украины". Письмо, составленное на примитивном английском языке, начиналось так: "Сенаторы и конгрессмены США! Ситуация в Украине сегодня крайне тяжелая. Украина находится в состоянии войны… Уровень коррупции в вооруженных силах колоссален. Высокопоставленный офицер продает оружие террористам".

Письмо содержало ссылку на петицию с призывом "спасти" Украину. Сенаторов просили прислать "опытных специалистов США и НАТО", которые заменили бы украинское военное командование. "Надеемся, что вы сможете повлиять на Белый дом, Пентагон и Госдепартамент и добиться отправки западных офицеров в Украину для прямого контроля над нашими вооруженными силами", — говорилось в петиции.

За рассылкой писем стояло одно из подразделений ГРУ — войсковая часть № 54777, или 72-й отдельный центр специальной службы, который специализируется на ведении "психологической войны", заявили источники The Washington Post. По их словам, ГРУ преследовало две цели — деморализовать украинцев и заставить американских политиков думать, что украинцы потеряли веру в свою армию. При этом 12 сенаторов, получивших письмо, по всей видимости, были выбраны просто по алфавиту, пишет газета.

Издание называет этот инцидент первой и "несколько грубой" попыткой ГРУ оказать психологическое воздействие на американских политиков. Попытка оказалась неудачной — письмо не повлияло на позицию Конгресса относительно Украины, утверждает The Washington Post.