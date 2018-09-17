В Риге готовится секретный план о введении платы за въезд в центр города, размер платы может составить пять евро. Об этом сообщает передача "Ничего личного" (Nekā Persoinīga) телеканала TV3. Впрочем, мэр Риги Нил Ушаков, а также ответственные чиновники Рижской думы и министерства по делам регионального развития не подтвердили наличие таких планов.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Передача отмечает, что Рижское самоуправление уже многие годы не может справиться с пробками на дорогах в центре столицы. Но в 2020 году ситуация станет гораздо серьезнее, потому что начнется строительство ж/д магистрали Rail Baltica. Тогда придется перекрывать движение на многих улицах. В Рижской думе рассказали, что для поиска решений привлечен датский специалист по урбанистике Ян Гейл, рекомендации которого будут приняты во внимание.

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Nekā Persoinīga располагает информацией, согласно которой в РД уже принято решение о введении платы для транспорта, въезжающего в центр Риги. Размер пошлины составит пять евро. Платить придется всем, кто пересекает Вантовый или Каменный мост, а также путепроводы на Брасе, в Земитанах или другие путепроводы через окружающее центр столицы кольцо ж/д путей.

Авторы Nekā Persoinīga отмечают, что попытки самоуправления разгрузить улицы от автомобилей, пересадив водителей в автобусы и троллейбусы, потерпели неудачу. Общественный транспорт не стал настолько удобным, чтобы горожане отказались от личных автомобилей.

В Nekā Personīga отмечают, что план о введении платы за въезд в центр Риги пока держится в секрете, поскольку управляющая столицей партия "Согласие" опасается, что решение разозлит избирателей накануне выборов в Сейм.

Впрочем, председатель комитета РД по делам сообщения и транспорта, и.о. директора департамента развития РД, и.о. директора департамента сообщения РД, парламентский секретарь министерства по делам регионального развития, а также мэр Риги Нил Ушаков не подтвердили наличие планов о введении платы за въезд в центр Риги.

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