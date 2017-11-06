Столетие Октябрьской революции - событие мировой значимости. Но в то время, как в России сегодня не проявляют к нему большого интереса, за рубежом оно широко обсуждается. Немецкие СМИ высказались по этому поводу.
О наследии революции
Немецкое издание Frankfurter Allgemeine указывает в своем комментарии:"Эксперимент, начавшийся в России сто лет назад, характеризовали крайние противоречия: идеализация нового человека и одновременно - обращение к его самым низменным и мерзким инстинктам. На пути к обещанному коммунистами светлому будущему справедливого и свободного общества Россия погрязла в насилии и нищете. При этом идея, которой надлежало осуществиться в Советском Союзе, завораживала идеалистов всех стран.
Стоит ненадолго абстрагироваться от того, что нам сегодня достоверно известно о катастрофах XX столетия, - и станет понятно, почему так было: после продолжительной войны, голода, эпидемий сведения о миллионах погибших в Европе никого не впечатляли. Зато перспектива положить конец бедственному положению широких масс в результате "последнего и решительного боя", как поется в международном пролетарском гимне под названием "Интернационал", была заманчивой. И во имя этой цели можно было многое стерпеть, оправдать, закрыть на многие вещи глаза.
После Октябрьской революции появилось государство, претендовавшее на то, чтобы покончить со всем, что до этого было, - и в то же время испытывавшее стремление к идеальному порядку, что глубоко заложено в истории России, имеющей европейские корни. Сто лет спустя, а также по прошествии четверти века после бесславного распада Советского Союза от этого осталась память о диктатуре, приметами которой в первые десятилетия ее существования было не только безмерное насилие, но и систематические попытки манипулировать сознанием ее приверженцев посредством слова. Такие понятия, как доносительство, предательство, ложь, коварство, обрели иное обозначение и были возведены в ранг высших ценностей - и миллионы людей с фанатичной преданностью верили в эти "ценности", причем зачастую даже после того, как сами становились жертвами.
В сравнении со своим врагом-близнецом, национал-социализмом, коммунизм выглядел более выигрышно именно потому, что он предлагал нечто большее, нежели один только национальный эгоизм и грубое насилие. Геноцид целых групп населения он прикрывал благородными общечеловеческими идеалами - и таким образом мог вводить в заблуждение множество думающих людей".
О результатах политики коммунизма
"Там, где к власти приходили коммунисты, практически не осуществлялось привлекательных инновационных проектов - ни в социальной, ни в экономической, ни в культурной сферах", - пишет еженедельник Die Zeit. - Если говорить откровенно, то самые устойчивые результаты политики коммунизма просматривались в области строительства единой нации, формирования новых государств либо восстановления старых империй в ходе разрушения западных гегемонистских и колониальных систем.
Где бы коммунистические партии ни организовывали законное сопротивление империалистическому вмешательству, колониальному порабощению или нацистской оккупации, они делали это, используя громадные силы, - зачастую, правда, с сомнительными и неустойчивыми результатами (как в Югославии) и ценой ужасающего насилия и социально-культурного самоуничтожения (как в России, Китае)".
О нынешнем положении в России
Газета Süddeutsche Zeitung отмечает: "Россия старательно избегала дебатов об Октябрьской революции в этом юбилейном году - уж слишком много всплыло противоречий. Как цари, так и их убийцы возведены Владимиром Путиным в ранг великих государственных деятелей. С одной стороны, революция - это плохо, поскольку она подрывает законный порядок. Однако Октябрьская революция - это хорошо, так как она означала начало могущественной советской империи. Хорошо то, что делает государство сильным, - это и есть общая установка.
Реальная зарплата в России в последние годы падает. Мало найдется стран, где пропасть между бедными и богатыми столь велика, как здесь. Как показывают опросы, бедность, растущие цены и страх перед безработицей люди считают своими самыми серьезными проблемами.
Собственно, в такой ситуации позиции левых партий должны укрепляться. Однако КПРФ теряет избирателей. "Партия революции" стала кроткой и скромной. На юбилей запланированы лишь концерт и возложение цветов к мавзолею. Большевики некогда надеялись повернуть весь мир влево - их сегодняшние приверженцы довольствуются почитанием старых традиций".
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