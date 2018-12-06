"По моей информации, он (Филарет, ред.) Не будет баллотироваться на пост предстоятеля ... Скорее всего, для общественности, для укураинського общества, фигура предстоятеля, которого изберет Собор вероятно 15 декабря, это будет неизвестный епископ. Но, по моему мнению, это будет все же человек из среды Киевского патриархата (КП), так как епископов КП будет большинство", - заявил Ковалев, комментируя вопрос, кто может возглавить объединенную поместную православную церковь в Украине.
По его словам, от 7 до 15 епископов от УПЦ Московского патриархата будут присутствовать на Соборе.
Ковалев добавил, что будущий глава поместной церкви будет "известным и авторитетным епископом в среде епископата".
На вопрос, почему Филарет отказывается баллотироваться на пост предстоятеля, религиовед ответил:
"Филарету в следующем году исполнится 90 лет. Насколько мне известно, это такой элемент переговоров с Константинополем и проявление мудрости патриарха, нужно должность предстоятеля в поместной церкви уступить молодому предстоятелю ... Это очень правильный и символический знак в контексте создания новой церкви, возрождение".
"Мне кажется, что Филарет хочет видеть на этой должности молодого, гораздо моложе себя патриарха, предстоятеля. Чтобы давать сигнал и в будущем мирянам, уверенность, что он приходит надолго. Он молод, у него есть силы, есть новое видение развития церкви", - добавил Ковалев.
По словам Ковалева, 41 архиерей УПЦ КП имеет шансы стать предстоятелем.
Ранее сам Филарет сообщил, что намерен возглавить будущую единую поместную церковь в Украине.
Как сообщалось, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) не будет подавать кандидатуру на пост предстоятеля будущей поместной православной церкви.
Выступая на Форуме местного самоуправления в Киеве Порошенко заявил, что 15 декабря состоится объединительный собор, касающийся украинской автокефалии.
Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.
Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.
29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви. Президент Петр Порошенко объявил, что на синоде Вселенского патриархата был одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.
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