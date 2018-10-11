На следующий день после того, как Глушков был обнаружен мертвым, в суде Лондона должны были пройти предварительные слушания по его делу, говорится в статье. По данным издания, бизнесмен из-за нехватки денег готовился защищать себя без адвоката, для чего изучал профильную литературу.

По информации WSJ, о планах выступить в суде Глушков рассказывал друзьям. Он сообщил, что докажет свою невиновность в финансовых преступлениях, которые ему инкриминировали, и разоблачит "Аэрофлот", занимавшийся прикрытием спецслужб. "Это дело также могло поставить президента Владимира Путина в неловкое положение, пролив свет на эпизод постсоветской истории, который российское правительство попыталось стереть", — говорится в статье, которую цитирует InoPressa.

"Это дело было целью его жизни. Он не собирался сдаваться", — заявил друг бизнесмена и его бывший деловой партнер Георгий Шуппе, слова которого приводит DW.

В частности, Глушков собирался рассказать в суде, как в ходе аудита расходов "Аэрофлота" выяснил, что из 15 тысяч работников 3,5 тысячи были "сотрудниками одной из российских разведывательных структур под прикрытием". По словам Марины Литвиненко, вдовы экс-сотрудника ФСБ, погибшего в Лондоне после отравления полонием, Александра Литвиненко, "Аэрофлот" с советских времен помогал спецслужбам передавать деньги российским агентам по всему миру, а также по спецзаданиям провозил секретные грузы.

Чтобы избавить "Аэрофлот" от трат на агентов под прикрытием, Глушков "написал письма руководителям двух главных разведывательных служб России, предложив им самим платить зарплаты с учетом того, в какой степени они использовали компанию", говорится в статье. После этого, по словам Глушкова, финансовое положение компании сразу улучшилось.

Глушков "входил в "трио" когда-то могущественных россиян, которые, сколотив состояние в период приватизаций в России, содействовали строительству политической системы, которая привела Путина на президентский пост, отмечает WSJ. Впав у него в немилость, все трое бежали в Англию и попытались организовать сопротивление своему бывшему протеже, но их усилиям воспрепятствовали их безвременные кончины и дорогостоящие судебные разбирательства", сказано в статье.

Издание напоминает о смерти Бориса Березовского, Александра Литвиненко и Бадри Патаркацишвили, а также указывает, что за неделю до смерти Глушкова были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Главным вопросом в деле Глушкова были утверждения "Аэрофлота", что россиянин и его партнеры, во время приватизации завоевав себе плацдарм в руководстве "Аэрофлота", похитили у компании 120 млн долларов, указывает WSJ.

В комментарии газете официальный представитель "Аэрофлота" Андрей Согрин написал, что компания "не является сегодня и никогда не являлась "кассиром спецслужб России". Он назвал Глушкова "мошенником", который в России был признан виновным "в замысловатой схеме вывода колоссальных средств "Аэрофлота" в иностранной валюте на швейцарские банковские счета компаний, которые он контролировал". Согрин сказал, что "Аэрофлот" не имел никакого отношения к его смерти, добавив, что Глушков, "если бы он остался жив", "столкнулся бы с существенным решением гражданского суда и в Англии тоже.

Тело Николая Глушкова со следами удушения было обнаружено в квартире на окраине Лондона 12 марта. Незадолго до рассмотрения дела в суде бывший топ-менеджер перестал отвечать на телефонные звонки. Скотланд-Ярд расследует дело как убийство. Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело по ст. 105 УК ("Убийство").

Глушков был задушен собачьим поводком. Следствие не исключало, что человек, который предположительно мог его задушить, хотел инсценировать суицид. Британская пресса писала, что Глушков провел ночь со своим молодым любовником Денисом Трушиным перед тем, как его дочь обнаружила его тело. Источники сообщали, что, по одной из теорий, которые рассматривает полиция, он мог умереть во время секс-игры, "принявшей ужасный неверный оборот".

В сентябре журналист The Guardian Люк Хардинг сообщил, что детективы, расследующие смерть Глушкова, считают, что в прошлом его пытались отравить два загадочных человека из Москвы.

В рамках следственных действий полиция повторно рассматривала предполагаемую попытку покушения на Глушкова в начале ноября 2013 года, спустя шесть месяцев после того, как Глушков публично обвинил Кремль в убийстве Березовского. Глушков рассказывал друзьям, что в аэропорту в Нидерландах познакомился с двумя русскими и снова столкнулся с ними во время поездки в Бристоль, когда он жил в "Гранд-отеле" на Брод-стрит. По его словам, русские подошли к нему и купили в баре отеля бутылку шампанского. Он согласился выпить, хотя не был с ними знаком. На следующий день мужчина почувствовал себя плохо. Глушков считал, что его отравили из-за дружбы с Березовским.

"Полицейские прорабатывают версию о том, что Глушков, как и [Сергей и Юлия] Скрипали, мог стать жертвой профессионального убийцы или убийц, подосланных российскими спецслужбами", — писал Хардинг.

С 1989 по 1991 года Глушков работал начальником отдела, затем занял пост заместителя гендиректора "ЛогоВАЗа". В 1991-1995 годах он возглавлял финансовый департамент "АвтоВАЗа", в 1996-м стал заместителем гендиректора "Аэрофлота".

В 2000 году Глушкова арестовали по делу о хищении средств авиакомпании. Его обвинили в мошенничестве и отмывании денег, полученных незаконным путем. В 2004-м суд снял с Глушкова часть обвинений, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега.

Суд приговорил бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" к трем годам и трем месяцам заключения. Однако он был освобожден в зале суда в связи с тем, что этот срок отбыл, находясь под стражей. Позже Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Сам Глушков называл свое дело "политически мотивированным" и связывал его с преследованиями, которым российские власти подвергают его делового партнера Бориса Березовского.

В 2010 году Великобритания предоставила Николаю Глушкову политическое убежище. В марте 2017-го суд в России заочно признал Глушкова виновным в хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

По данным прокуратуры РФ, общая сумма ущерба с ноября 1996-го по сентябрь 1999 года составила почти 400 млн долларов, или 3 млрд рублей без учета инфляции. В результате мошеннических действий были похищены средства на сумму 123 млн долларов, или более 771 млн рублей, сообщал на суде прокурор.

"Аэрофлот", вернувшийся под контроль российского правительства, подал в Лондоне в суд на Глушкова и Березовского. Патаркацишвили и Березовский ушли из жизни, пишет WSJ. Глушков и еще один ответчик по делу собрали финансовые документы, которые, по их словам, доказывали, что в период его руководства в "Аэрофлоте" не было должностных преступлений, пишет издание.

Газета считает, что после смерти Глушков был до какой-то степени реабилитирован. После того, как в апреле авиакомпания без объяснений забрала свой иск, судья велела "Аэрофлоту" выплатить более 3 млн фунтов в качестве компенсации судебных издержек наследникам Глушкова и другим ответчикам. Судья заявила, что после 8 лет разбирательства авиакомпания перестала разыгрывать свои карты, видимо, потому, что "Аэрофлот" и его советники осознали, что их иск обречен на полную неудачу.