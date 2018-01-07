Ахмади Нежад выступал в городе Бушер. Times of Israel пишет, что бывший лидер страны обвинил нынешние власти в "отстраненности от проблем народа и реалий общества", и от этого страдает вся страна.
По данным Alquds, экс-президент заявил об этом после того, как нынешний президент Хасан Роухани осудил действия Ахмади Нежада, который "пошел по пути конфронтации".
Газета утверждает, что власти собираются держать Нежада под домашним арестом.
Times of Israel подчеркивает, что газете не удалось получить подтверждение информации из других источников.
Напомним, антиправительственные протесты начались 28 декабря во втором по величине иранском городе Мешхеде. Митинги прошли по меньшей мере в 20 городах, в том числе в Тегеране, где полиция использовала для разгона протестующих слезоточивый газ и водяные пушки. Участники манифестации протестовали против роста цен, звучали и политические лозунги. В ходе демонстраций были убиты более 20 человек, арестованы свыше 450.
Мировые СМИ называют протесты в Иране самыми масштабными с 2009 года, правительство республики, в свою очередь, отказывается считать их массовыми. Параллельно организуются акции в поддержку властей.
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