Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полон решимости добиться "Брекзита" любой ценой и категорически отказывается уходить в отставку. Он не покинет свой пост, даже если Евросоюз отклонит его предложения по договору о "Брекзите", британский парламент выразит ему недоверие или будет установлено, что он нарушил закон, запрещающий выход Великобритании из состава ЕС без соглашения с Брюсселем, сообщил в воскресенье, 6 октября, лондонский еженедельник "The Sunday Times" со ссылкой на источники в британском правительстве.

По словам собеседников издания, Джонсон покинет премьерский пост лишь в том случае, если его уволит королева Елизавета Вторая. "Пока полиция не постучится в дверь на Даунинг-стрит 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет", - цитирует The Sunday Times слова высокопоставленного представителя правящей Консервативной партии.

В последний раз британский монарх отправлял премьера в отставку в 1834 году. Несколько дней тому назад британские СМИ сообщили, что Елизавета Вторая в конце сентября осведомилась в Верховном суде Великобритании, может ли она отправить в отставку премьер-министра и если да, то каким образом.

Время на исходе

Накануне Борис Джонсон провел целый ряд телефонных разговоров с главами правительств стран ЕС, пытаясь убедить их принять его предложения по "Брекзиту", однако встретил прохладную реакцию. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что до решающего саммита ЕС 17-18 октября предстоит проделать еще много работы.

В Эдинбурге 5 октября десятки тысяч людей вышли на демонстрацию в поддержку отделения Шотландии от Великобритании. Демонстранты размахивали сине-белыми флагами Шотландии, некоторые вырядились в традиционные шотландские юбки и играли на волынке. По данным организаторов, в акции приняли участие около 200 тысяч человек - гораздо больше, чем ожидалось.

Власти Шотландии не раз заявляли, что этот регион будет добиваться независимости от Великобритании в случае выход Соединенного королевства из Европейского Союза.