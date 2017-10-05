Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся возможным вмешательством России в американские президентские выборы, включил в свое расследование "досье на Трампа", составленное бывшим офицером британской разведки МИ-6 Кристофером Стилом. Об этом в ночь на четверг, 5 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Donaldas Trumpas
© DELFI montažas / Scanpix

Представители Мюллера и ФБР отказались комментировать эти сведения. В документе, в частности, назывались имена российских бизнесменов, которые, предположительно, действовали в интересах спецслужб и правительства РФ и встречались с представителями команды Трампа в предвыборный период.

Достоверность "досье" не установлена

4 октября председатель комитета по разведке Сената США Ричард Бёрр заявил, что члены комитета зашли в тупик с изучением "досье на Трампа". Им не удалось встретиться с автором документа Кристофером Стилом и выяснить, кто выступал в роли его информаторов. Поэтому комитет не может судить о достоверности "досье", пояснил Бёрр. Расследование комитета по разведке Сената США продлится до конца текущего года или до первого полугодия 2018 года.

В январе интернет-издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад, где освещались якобы имевшие место контакты между штабом Дональда Трампа и представителями Кремля в течение нескольких месяцев 2016 года.

В редакционном предуведомлении подчеркивалось, что подлинность документа не подтверждена, более того, он содержит очевидные ошибки. Президент США назвал эти данные "фейковыми новостями" и "тотальной политической охотой на ведьм".

В мае стало известно, что совладельцы российского Альфа-банка Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен, упоминавшиеся в документе, в подали в суд на Buzzfeed за нанесение ущерба их репутации.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Украина выдворила корреспондента телеканала НТВ (9)

Служба безопасности Украины ( СБУ ) сообщила о...

Бойня в Лас-Вегасе: подруга стрелка ничего не знала о его планах (3)

Подруга Стивена Пэддока, устроившего в воскресенье...

Почему ЕС не вмешивается в отношения Мадрида и Барселоны (2)

В среду, 4 октября, в Европарламенте обсуждали...

СМИ: "Досье на Трампа" вошло в расследование спецпрокурора США по РФ (1)

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся...

Лидер Каталонии: король Фелипе игнорирует мнение каталонцев (4)

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон...

TOP новостей

Василяускас: самая коварная новость - экономика растет, а неравенство усугубляется (17)

"Самая коварная новость - это то, что экономика страны...

Сквернялис обратился к учителям: есть новости в вопросе зарплат

В ближайшее время не будет такого, что учителя массово...

Эмигрант вернулся в Литву через 10 лет: это какое-то недоразумение (79)

После 10 лет, проведенных в эмиграции, 38-летний Миндаугас...

В Литве не хватает работников, выручают приезжие (33)

Сообщение Департамента миграции о том, что департамент...

Литва обратилась в ЕК за финансовой помощью земледельцам (3)

Правительство Литвы обратился в Еврокомиссию (ЕК) с...