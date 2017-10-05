Представители Мюллера и ФБР отказались комментировать эти сведения. В документе, в частности, назывались имена российских бизнесменов, которые, предположительно, действовали в интересах спецслужб и правительства РФ и встречались с представителями команды Трампа в предвыборный период.

Достоверность "досье" не установлена

4 октября председатель комитета по разведке Сената США Ричард Бёрр заявил, что члены комитета зашли в тупик с изучением "досье на Трампа". Им не удалось встретиться с автором документа Кристофером Стилом и выяснить, кто выступал в роли его информаторов. Поэтому комитет не может судить о достоверности "досье", пояснил Бёрр. Расследование комитета по разведке Сената США продлится до конца текущего года или до первого полугодия 2018 года.

В январе интернет-издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад, где освещались якобы имевшие место контакты между штабом Дональда Трампа и представителями Кремля в течение нескольких месяцев 2016 года.

В редакционном предуведомлении подчеркивалось, что подлинность документа не подтверждена, более того, он содержит очевидные ошибки. Президент США назвал эти данные "фейковыми новостями" и "тотальной политической охотой на ведьм".

В мае стало известно, что совладельцы российского Альфа-банка Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен, упоминавшиеся в документе, в подали в суд на Buzzfeed за нанесение ущерба их репутации.