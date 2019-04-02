Компенсация была одобрена королем Салманом, отмечает издание, ссылаясь на бывшего высокопоставленного сотрудника правительства Саудовской Аравии, поскольку он признал, что "была совершена большая несправедливость", и "необходимо изменить сложившуюся ситуацию".
Напомним, что Хашогги был колумнистом газеты Washington Post, критиковавшим наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана
Останки Хашогги не обнаружены до сих пор.
В течение нескольких недель Саудовская Аравия отрицала, что журналист был убит в саудовском консульстве, однако затем Эр-Рияд признал этот факт, возложив ответственность на "неконтролируемых" агентов и предъявив обвинения 11 лицам.
Ранее газета The New York Times сообщила, что в 2017 году наследный принц Саудовской Аравии сказал, что применит к Хашогги "пулю", если тот не вернется на родину и не перестанет критиковать в печати саудовское руководство.
Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр отказался прокомментировать публикацию New York Times, однако заявил журналистам, что наследный принц не отдавал приказа об убийстве Хашогги.
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