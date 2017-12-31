Советник Трампа Джордж Пападопулос якобы сказал высокопоставленному австралийскому дипломату, что Москва собирает компромат на кандидата на президентских выборах в США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Газета утверждает, что признание было сделано, когда Пападопулос много выпил в лондонском баре в мае 2016 года.

Позже Австралия сообщила о произошедшем в ФБР.

По данным газеты, с этого и началось тайное расследование о возможных связях России и команды Трампа в июле 2016 года.

New York Times ссылается на четырех неназванных американских и австралийских чиновников, "которым напрямую известно о роли Австралии".

У Би-би-си нет независимого подтверждения этой информации.

Кто такой Джордж Пападопулос?

Бывший советник кампании Трампа по международной политике Джордж Пападопулос признал вину в даче ФБР ложных показаний, которые касались общения штаба республиканцев с иностранцами, включая граждан России, и сборе компромата на Хиллари Клинтон.

Белый дом настаивает, что Пападопулос занимал маленькую и незначительную должность, работал на волонтерских началах и не был причастен к важным решениям.

Однако известно, что Пападопулос присутствовал на нескольких встречах вместе с Трампом и другими высокопоставленными чиновниками, такими как генпрокурор Джефф Сешнс, а также на встрече с представителем британского МИД. Он также организовывал встречи на высоком уровне.

В чем его обвиняют?

Знакомый Пападопулоса, который имел связи с Россией, сообщил ему, что у Москвы есть компромат на соперницу Трампа Хиллари Клинтон в виде "тысяч электронных писем" в апреле 2016 года - об этом стало известно ранее в этом году.

Однако, как утверждает теперь New York Times, спустя несколько недель, в мае, Пападопулос разговаривал с Александром Даунером - верховным комиссаром Австралии в Британии - в "шикарном лондонском баре", где рассказал ему о компромате.

Неизвестно, почему Пападопулос решил поделиться этой информацией с Даунером, однако, как сообщает издание, австралийский дипломат передал все своему правительству.

Два месяца спустя, когда копии электронных писем Клинтон были опубликованы в сети, австралийские власти связались с ФБР.

Как только это произошло, пишет газета, "бюро открыло расследование, которое стало для него [ФБР] одним из наиболее тщательно охраняемых секретов".

"Старшие агенты не обсуждали это на ежедневных утренних брифингах, проходящих в обстановке секретности, где сотрудники обычно могут свободно говорить об особо важных операциях", - пишет издание.

Кроме того, по данным New York Times, расследованию помогли разведданные, переданные в США другими правительствами, включая британское и голландское.

Адвокат Белого дома Тай Кобб отказался комментировать статью New York Times.