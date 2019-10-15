СМИ: Число жертв тайфуна в Японии приблизилось к 70

По сообщению NHK, 15 человек все еще числятся пропавшими без вести после шторма, обрушившегося на Токио и окрестности японской столицы вечером в субботу.
"Хагибис" стал одним из самых мощных тайфунов в этом районе за несколько десятилетий.
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