Медиа-группа NIUS опубликовала фотографию, сделанную в день исчезновения бывшего испанского монарха, на которой похожий на него человек спускается по трапу самолета в Абу-Даби, однако лицо пожилого мужчины на снимке наполовину скрыто медицинской маской.

82-летний Хуан Карлос, отрекшийся от престола в 2014 году в пользу своего сына, наследного принца Филиппа (ныне короля Испании Филиппа IV), заявил о намерении покинуть родину в понедельник в письме к сыну - по его собственным словам, чтобы тот мог "править в спокойствии".

Бывший монарх, находящийся под следствием не только у себя на родине, но и в Швейцарии, также добавил, что решение уехать из Испании связано с некоторыми событиями его личной жизни, "вызвавшими общественный резонанс".

При этом Хуан Карлос не уточнил, в какую страну намерен переехать и когда именно это должно произойти. Однако заверил, что, если у следствия возникнут к нему вопросы, он готов на них ответить.

Во вторник премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не знает о местонахождении бывшего короля. Испанские национальные СМИ высказывали предположения, что Хуан Карлос мог отправиться в Доминиканскую Республику или в соседнюю Португалию.

В субботу вечером журналисты заявили, что им удалось разыскать бывшего испанского монарха: по их данным, он находится в Абу-Даби, где занимает целый этаж в пятизвездочном отеле Emirates Palace.

Ранее сообщалось о тесной связи Хуана Карлоса с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном.

Однако пока что информация о местонахождении пропавшего монарха остается неподтвержденной: и испанские власти, и члены королевской семьи отказываются давать комментарии по этому поводу.

В чем обвиняют Хуана Карлоса

Прокуратура Испании расследует возможную причастность бывшего монарха к заключению контракта на строительство скоростной железной дороги в Арабских Эмиратах - от Мекки до Медины. Строить дорогу будут испанские компании, а сумма сделки оценивается в несколько миллиардов долларов.

За три года до заключения этого контракта Хуан Карлос получил от короля Саудовской Аравии подарок в размере 100 млн долларов. При этом большая часть этих денег была передана бывшей любовнице отрекшегося короля Испании, немецкой предпринимательнице Коринне цу Сайн-Витгенштейн.

Расследование обстоятельств этого дела ведет и прокуратура Швейцарии, где бывшего короля подозревают в хранении на банковских счетах незадекларированных средств.

Сам Хуан Карлос неоднократно отказывался комментировать обвинения в свой адрес, а испанские власти заявляли, что руководствуется принципом всеобщего равенства перед законом и не будет вмешиваться в ход расследования.