Британское национальное агентство по борьбе с преступностью ведет расследование об источниках доходов 120-140 состоятельных людей. Многие из них связаны с Россией, отмечает источник Sunday Times в британском правительстве.
Romanas Abramovičius
© AFP / Scanpix


Число фигурантов расследования изданию назвал глава отдела по экономическими и киберпреступлениям Дональд Тун.

Источник издания в британском правительстве при этом заявил, что "весьма значительная часть" фигурантов расследования - из России или как-либо связаны с Россией.

"Нападение в Солсбери ускорило нашу работу по выявлению незаконных доходов коррумпированных элит… поэтому увеличился и объем работы, которую мы проводим в отношении коррумпированных русских и публичных лиц из России", - заявил собеседник издания.

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В январе этого года в Британии вступил в силу закон "Ордер на богатство неясного происхождения". Он позволяет заморозить активы размером от 50 тысяч фунтов и начать расследование в случае, если их владелец не может объяснить, на каких законных основаниях они были получены.

По словам Туна, ведомство в этом расследовании сфокусировано на борьбе с коррумпированными элитами и незаконным богатством. "Мы не выбираем своей целью определенную национальность", - заявил он.

Однако, как отмечает издание, проверки в отношении россиян усилились после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские власти винят в этом нападении Россию.

После покушения на Скрипалей премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о проверке системы выдачи виз иностранным инвесторам, под которую попали около 700 россиян.

В мае этого года комитет по международным делам Палаты общин британского парламента опубликовал доклад "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании". Депутаты назвали проблему "грязных российских денег" в Британии потенциальной угрозой национальной безопасности страны.

В документе говорится, что Британия должна выработать единую стратегию противодействия российскому политическому режиму, а также усилить инструменты финансового давления на президента Владимира Путина и его окружение.

Тогда же российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович столкнулся с трудностями при продлении инвесторской британской визы. Хотя он и не получил отказа в визе, о решении британский МИД ему так и не сообщил.

В понедельник 28 мая стало известно, что Абрамович получил израильский паспорт и стал самым богатым гражданином Израиля. Граждане этой страны могут въезжать на территорию Великобритании без визы.

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