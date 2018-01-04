Трамп с семьей восприняли победу на выборах как трагедию

Сразу несколько британских газет получили эксклюзивное право ознакомиться с книгой журналиста Майкла Уолффа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House), которая должна выйти в этом году.

Книга написана по итогам более чем 200 интервью с самим президентом, его ближайшим окружением и другими высокопоставленными сотрудниками Белого дома и влиятельными американскими политиками.

В то время как Guardian первой рассказывает новые подробности одиозной встречи между сыном Трампа и группой россиян перед президентскими выборами в США, Times получила право на гораздо более сенсационные фрагменты.

В отрывке из книги, который публикует Times, содержится сенсационное признание.

Оказывается, вплоть до объявления итогов голосования ни сам Трамп, ни его зять Джаред Кушнер - по сути дела глава избирательной кампании нынешнего президента - не сомневались: их неожиданной авантюре скоро придет конец. Все вокруг Трампа были уверены не только в том, что президентом ему не стать, но и в том, что становиться таковым ему просто не следует.

По мере продвижения избирательной кампании Трамп сохранял спокойствие. Его конечной целью, на самом деле, никогда не была победа. "Я могу стать самым знаменитым человеком на свете", - говорил он своему помощнику Сэму Нанбергу. Его давний друг Роджер Эйлз, бывший глава отдела новостей телекомпании Fox, любил говорить: "Чтобы сделать карьеру на телевидении, начинать нужно с выдвижения себя в президенты". Так и Трамп, побуждаемый Эйлзом, распространял слухи о телеканале Трампа. "Я выйду из кампании, - заверял он своего приятеля, - с куда более могущественным брендом и невиданными до сих пор возможностями".

Трамп не только игнорировал потенциальные конфликты интересов между должностью, за которую он бился, и собственным бизнесом и недвижимостью, он еще и преднамеренно дерзко отказывался обнародовать данные о своих налогах. Зачем ему было это делать? После проигрыша он невероятно прославится, приобретя еще и ореол мученической жертвы Хиллари. Его дочь Иванка и зять Джаред станут известными на весь мир знаменитостями. Стив Бэннон станет фактически во главе реакционного крайне правого "Движения чаепития". Публицистка Келлиэнн Конуэй станет телезвездой. Мелания Трамп, которую муж заверял в том, что президентом ему не стать, сможет вернуться к своему миру светских обедов и приемов. Поражение было всем на руку. Поражение стало бы победой.

Вскоре после 20.00 в день выборов, когда неожиданный результат - вероятная победа Трампа - становился все более и более очевидным, его сын говорил своему приятелю, что отец, которого он называл просто Ди-Джей-Ти, выглядел так, будто ему привиделся призрак. Мелания была в слезах - и это были вовсе не слезы радости. В течение менее чем часа, как вспоминал потом без всякого умиления Стив Бэннон, сбитый с толку, обескураженный Трамп все больше и больше превращался в Трампа, охваченного ужасом. Но впереди была еще окончательная трансформация: Дональд Трамп внезапно стал человеком, который на самом деле поверил в то, что он достоин и в полной мере способен стать президентом Соединенных Штатов.

Блэр вел сложную игру, манипулируя информацией о прослушке штаба Трампа

Еще один эпизод, привлекший внимание Times, связан уже с взаимоотношения США и Британии и истоками внезапного охлаждения между давними союзниками.

В книге рассказывается, что бывший премьер-министр Британии Тони Блэр предупреждал помощников Трампа, что британская разведка, возможно, шпионила за ним во время предвыборной кампании.

Блэр встретился с Джаредом Кушнером, зятем Трампа, в феврале 2017 года.

По словам автора Майкла Уолффа, британский политик поделился "сочным слухом" о том, что разведка прослушивала телефонные звонки и другие сообщения сотрудников его предвыборной кампании, а, возможно, и самого Трампа.

Бытует мнение, что Блэр стремился стать советником нового президента США на Ближнем Востоке. Через месяц после этого разговора отношения США и Британии резко ухудшились после того, как Шон Спайсер, ставший пресс-секретарем Белого дома, заявил ровно то же самое: британская разведка шпионила за Трамп-тауэр во время выборов. Естественно, сама разведка эти претензии отвергла как "совершенно смешные".

Автор книги предполагает, что Блэр создавал впечатление, будто администрация Обамы намекнула, что такое наблюдение может быть полезно.

Иванка Трамп пошла работать в Белый дом ради собственного президентства

Еще одна сенсационная новость о закулисье жизни в Белом доме, которую выудила из книги Times и делится с читателями, связана уже не только с Кушнером, но и с его женой, Иванкой Трамп. Оказывается, несмотря на то, что практически все знакомые отговаривали их от работы в администрации нового президента, пара вполне осознанно приняла предложение отца Иванки.

По той же причине, что и все остальные: в надежде, что неожиданная победа Трампа позволит им совершить невероятный прорыв, о котором еще недавно нельзя было и помыслить.

В книге рассказывается, что это было совместное решение пары и, в некотором смысле, совместная работа. Между собой они заключили серьезную сделку: если когда-нибудь в будущем возникнет такая возможность, Иванка будет баллотироваться на пост президента США. Первым женщиной-президентом Америки станет не Хиллари Клинтон, это будет Иванка Трамп, пишет Майкл Уолфф в своей сенсационной книге.