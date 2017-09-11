А в политике ЕС, как заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк, на передний план должно выйти создание так называемого "военного Шенгена", который позволит войскам свободно перемещаться через границы на случай кризиса в регионе, сильно обеспокоенном военным вторжением России в Крым в 2014 году.

На территории балтийских стран размещены дополнительные войска, военные корабли и самолеты накануне начала на этой неделе очередных российских военных учений "Запад-2017" - первых за последние четыре года.

Но даже повышенное военное присутствие союзников, заявил в интервью газете Луйк, бывший посол Эстонии в НАТО, Вашингтоне и Москве, все равно сильно меркнет перед аккумулированной Москвой на время учений военной мощью.

По оценкам некоторых западных специалистов, количество войск может в восемь раз превышать официально объявленную цифру в 12 700 человек из двух союзных армий России и Беларуси.

"По сравнению с общей численностью российской армии это не так уж и много. Но завоевание Крыма создает совершенно иную атмосферу", - говорит Луйк.

"Балтийские страны и НАТО теперь лучше, чем раньше подготовлены к военным играм России - после ввода сюда значительных воинских контингентов и боевой техники", - считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В 2009 году в ходе учений "Запад" отрабатывался ядерный удар по Варшаве, а четыре года назад Россия тренировала воздушную бомбардировку Стокгольма.

НАТО заявил о "бдительности и готовности" в связи с учениями, но в то же время, в его заявлении говорится о "спокойствии, уравновешенности и соразмерности".

В регионе размещена усиленная - семь вместо четырех - эскадрилья боевых истребителей. Вашингтон также объявил об отправке дополнительных 600 военнослужащих.

С 8 по 21 сентября военные корабли НАТО принимают участие в ежегодных учениях в Балтийском море, хотя учения эти, как говорит руководство альянса, не связаны с маневрами "Запад".

В этом году три прибалтийских государства и Польша уже были укреплены международным батальоном НАТО.

"Это очевидная демонстрация солидарности, единства и решимости НАТО и готовности в случае необходимости ее повышать", - считает Свен Саккой, директор эстонского исследовательского Центра по обороне и безопасности.

"Это вполне пропорциональный и даже менее чем пропорциональный ответ", - говорит он.

Москва отвергает утверждения о том, что проводимые в течение семи дней с 14 сентября учения "Запад-2017" - это прикрытие для военных действий или же подготовка к будущей кампании типа вторжения в Крым.

А дополнительные меры НАТО - база передового базирования в Эстонии и воздушное патрулирование в Литве - Москва называет провокацией.

Заместитель министра обороны Литвы Витаутас Умбрасас считает, что НАТО должен быть настороже против "возможных провокаций, возможных ошибок" во время учений.

Альянс, говорит он, перешел от заверений и сдерживания к активной обороне, но в этом направлении требуется больше усилий. "Нам нужно крепить оборонное планирование НАТО, улучшить систему командования и контроля", - говорит он, добавляя также о необходимости усилить противовоздушную оборону Балтии.

Большая кооперация ЕС в области обороны была в повестке дня проходившей на прошлой неделе в Таллине неформальной встрече министров обороны стран альянса.

Идея военного Шенгена - ссылка на существующее в странах Евросоюза соглашение о свободном бесконтрольном передвижении людей по входящим в Шенгенскую зону странам.

"Всевозможные действующие разрешения и согласования "сильно затрудняют" передвижение войск и боевой техники между странами", - говорит Юри Луйк.

В числе других рассматриваемых на уровне ЕС мер - большая совместная вовлеченность в меры по предотвращению конфликтов в Европе, так же, как это уже делается в Ираке.

"У ЕС имеются для этого все возможности, в отличие от НАТО, который силен с точки зрения военной, но не располагает гражданскими институтами", - заявил один из принимавших участие в таллинской встрече дипломатов.

Некоторые государства Балтии и сами укрепляют свои вооруженные силы и усиливают сотрудничество с соседними северными странами в приобретении вооружений, которые им самим не по средствам. Так, в частности, Эстония в этом году объявила о планах совместного с Финляндией приобретения артиллерийских систем.